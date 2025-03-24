Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Івана Петровського в інстаграмі.

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Як виглядає захисник після російського полону

Іван Петровський розповів, що пробув у російському полоні 1037 днів. За цей час він втратив 40 кілограмів ваги.

Мати військового Раїса Петровська розповіла Укрінформу, що син у 2015 році пішов на службу в Нацгвардію, яку проходив у Харкові. Згодом Іван перейшов служити в Маріуполь і перебував у лавах 12-ї бригади оперативного призначення імені Дмитра Вишневецького НГУ.

Іван Петровський був одним з захисників Маріуполя. У полон він потрапив у травні 2022 року, де провів майже три роки. Під час перебування в неволі він мав проблеми зі здоров’ям.

Рідним відомо, що Іван був в Оленівці, а згодом його перевели у Волгоградську область Росії.

Про те, що сина готують на обмін, я не знала. До мене сьогодні зателефонувала двоюрідна сестра і сказала, що бачила списки на обмін, де є мій син, але я не повірила. Потім через годину зателефонувало моє сонечко і каже: "Мамо, я в Україні". Це велика радість, від якої досі не можу отямитися,

– розповіла мати після обміну.

Жінка додала, що за два дні до обміну Іван відзначав день народження – йому виповнилося 30 років.

Зауважимо, у рамках останнього обміну полоненими 19 березня в Україну повернулося 175 захисників. Ще 22 захисники повернулися додому завдяки заходам поза обмінами. Серед них важкопоранені та воїни, яких Росія переслідувала за вигадані злочини.