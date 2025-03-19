У СБУ підкреслили, що життя українців є найціннішим. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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Українські захисники повертаються додому

19 березня Україна та Росія здійснили один з найбільших обмінів військовополоненими. Це був обмін 175 на 175. Також додому повернулися 22 захисники поза обмінами. Серед них важкопоранені та воїни, яких Росія переслідувала за вигадані злочини.

Звільнені з полону захищали Україну на різних напрямках – у Маріуполі, на "Азовсталі", на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, а також Харківщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Сумщині та Курщині.

Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими,

– зазначили у СБУ.

197 захисників звільнено з полону: фото СБУ

Українські захисники повертаються додому: дивіться відео