В СБУ подчеркнули, что жизнь украинцев является самым ценным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Украинские защитники возвращаются домой

19 марта Украина и Россия осуществили один из крупнейших обменов военнопленными. Это был обмен 175 на 175. Также домой вернулись 22 защитники вне обменов. Среди них тяжелораненые и воины, которых Россия преследовала за вымышленные преступления.

Освобожденные из плена защищали Украину на разных направлениях – в Мариуполе, на "Азовстали", в Донецкой, Луганской, Херсонской, а также Харьковской, Николаевской, Запорожской, Сумской и Курской областях.

Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными,

– отметили в СБУ.

197 защитников освобождены из плена: фото СБУ

Украинские защитники возвращаются домой: смотрите видео