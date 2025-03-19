В СБУ подчеркнули, что жизнь украинцев является самым ценным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.
Смотрите также Один из крупнейших обменов: 175 украинских защитников освободили из российского плена
Украинские защитники возвращаются домой
19 марта Украина и Россия осуществили один из крупнейших обменов военнопленными. Это был обмен 175 на 175. Также домой вернулись 22 защитники вне обменов. Среди них тяжелораненые и воины, которых Россия преследовала за вымышленные преступления.
Освобожденные из плена защищали Украину на разных направлениях – в Мариуполе, на "Азовстали", в Донецкой, Луганской, Херсонской, а также Харьковской, Николаевской, Запорожской, Сумской и Курской областях.
Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными,
– отметили в СБУ.
197 защитников освобождены из плена: фото СБУ
Украинские защитники возвращаются домой: смотрите видео