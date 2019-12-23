18:07
23 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
      more
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: 700 миллионов долларов для Сирии. Ставка Путина на Кадырова
      Вєсті Кремля
      19:31, 21 декабря
      Вести.UA. Жир: Украинский Джон Сноу. Что потерял Янукович, то нашел Дубинский
      Вєсті.UA
      19:02, 21 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС

      Контактная группа согласовала условия освобождения и обмена пленными до конца года

      199 Читати новину українською
      Контактная группа согласовала обмен пленными / vchasnoua.com

      Трехсторонняя контактная группа в Минске договорились об обмене пленными в формате "всех на всех". В настоящее время ведется работа по подготовке окончательного списка людей и даты обмена.

      Об этом сообщил постоянный представитель России на переговорах контактной группы Борис Грызлов.

      Обратите внимание: Украинцы определили главное событие 2019 года

      Контактная группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года,
      – заявил Грызлов.

      Информацию подтвердила и так называемая омбудсмен "ДНР" Дарья Морозова. По ее словам, сейчас ведется работа по подготовке окончательного списка людей и даты обмена.

      Сообщение о договоренности опубликовала в фейсбуке и Дарка Олифер, пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы.

      Во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года, как это и предусмотрено итогами саммита лидеров стран Нормандской четверки в Париже,
      – написала Олифер.

      Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что одна группа людей уже готова к обмену, но работа над согласованием списков продолжается.

      Что известно о подготовке к обмену удерживаемыми лицами

      Во время нормандского саммита, который прошел 9 декабря в Париже, стороны договорились до конца 2019 года провести обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех".

      Впоследствии на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске украинская и русская стороны так и не смогли согласовать этот вопрос. Кремль, в частности, требовал, чтобы Украина договаривалась с представителями оккупированных территорий. Последние обвинили Украину в том, что она якобы не согласовывает механизм юридической очистки на обмениваемых лиц, то есть снятие с них судимости.

      Еще одно препятствие появилась 20 декабря, когда несколько десятков удерживаемых, которых Киев планировал передать в рамках обмена боевикам на Донбассе, попросили исключить их из списков.

       

      Как включить темную тему Instagram для iOS
      сегодня
      17677
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Обмен пленными Новости России
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:52 Тарифы на газ в 2020 году: повысятся ли цены?
      Інна Жолобович 8898
      сегодня , 17:30 Лучшие новогодние и рождественские мультфильмы: праздничная подборка для всей семьи
      Юлія Турелик 28
      сегодня , 17:12 Масштабный потоп в Венеции: как город на воде уходит под воду
      Наталя Боднар 8042
      сегодня , 17:00 Призрак Симоненко, или Обличители действующей власти в поисках "зрады"
      Михайло Дубинянський 145
      сегодня , 16:00 Лучшие приложения 2019 Android и iOS
      Михайло Года 54
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук