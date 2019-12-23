Контактная группа согласовала условия освобождения и обмена пленными до конца года

Трехсторонняя контактная группа в Минске договорились об обмене пленными в формате "всех на всех". В настоящее время ведется работа по подготовке окончательного списка людей и даты обмена.

Об этом сообщил постоянный представитель России на переговорах контактной группы Борис Грызлов.

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Контактная группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года,

– заявил Грызлов.

Информацию подтвердила и так называемая омбудсмен "ДНР" Дарья Морозова. По ее словам, сейчас ведется работа по подготовке окончательного списка людей и даты обмена.

Сообщение о договоренности опубликовала в фейсбуке и Дарка Олифер, пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы.

Во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года, как это и предусмотрено итогами саммита лидеров стран Нормандской четверки в Париже,

– написала Олифер.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что одна группа людей уже готова к обмену, но работа над согласованием списков продолжается.

Что известно о подготовке к обмену удерживаемыми лицами

Во время нормандского саммита, который прошел 9 декабря в Париже, стороны договорились до конца 2019 года провести обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех".

Впоследствии на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске украинская и русская стороны так и не смогли согласовать этот вопрос. Кремль, в частности, требовал, чтобы Украина договаривалась с представителями оккупированных территорий. Последние обвинили Украину в том, что она якобы не согласовывает механизм юридической очистки на обмениваемых лиц, то есть снятие с них судимости.

Еще одно препятствие появилась 20 декабря, когда несколько десятков удерживаемых, которых Киев планировал передать в рамках обмена боевикам на Донбассе, попросили исключить их из списков.