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      Контактна група погодила умови звільнення й обміну полоненими до кінця року

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      Контактна група погодила обмін полоненими / vchasnoua.com

      Київ та Донбас домовилися про обмін полоненими у форматі "всіх на всіх ". Контактна група узгодила умови звільнення й обміну полонених.

      Про це повідомив постійний представник Росії на переговорах контактної групи Борис Гризлов.

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      Контактна група узгодила умови звільнення й обміну утримуваних осіб до кінця року, 
      – заявив Гризлов.

      Раніше російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що офіційний Київ на засіданнях Контактної групи в Мінську створює нові перешкоди для обміну полоненими. За його словами, Україна наполягає на процедурі процесуального очищення. 

      Що відомо про підготовку до обміну утримуваними особами

      Під час нормандського саміту, що пройшов 9 грудня в Парижі, сторони домовились до кінця 2019 року провести обмін утримуваними особами у форматі "всіх на всіх".

      Згодом на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську українська та російська сторони так і не змогли узгодити це питання. Кремль, зокрема, вимагав, аби Україна домовлялася з представниками окупованих територій. Натомість останні звинуватили Україну в тому, що вона начебто не погоджує механізм юридичної очистки на обмінюваних осіб, тобто зняття з них судимості. Немає також ясності щодо кількості осіб для обміну та не узгоджено списки.

      Ще одна перешкода з’явилася 20 грудня, коли кілька десятків утримуваних, яких Київ планував передати у межах обміну бойовикам на Донбасі, попросили виключити їх зі списків.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини Росії Обмін полоненими Новини політики
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