Контактна група погодила умови звільнення й обміну полоненими до кінця року
Київ та Донбас домовилися про обмін полоненими у форматі "всіх на всіх ". Контактна група узгодила умови звільнення й обміну полонених.
Про це повідомив постійний представник Росії на переговорах контактної групи Борис Гризлов.
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Контактна група узгодила умови звільнення й обміну утримуваних осіб до кінця року,
– заявив Гризлов.
Раніше російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що офіційний Київ на засіданнях Контактної групи в Мінську створює нові перешкоди для обміну полоненими. За його словами, Україна наполягає на процедурі процесуального очищення.
Що відомо про підготовку до обміну утримуваними особами
Під час нормандського саміту, що пройшов 9 грудня в Парижі, сторони домовились до кінця 2019 року провести обмін утримуваними особами у форматі "всіх на всіх".
Згодом на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську українська та російська сторони так і не змогли узгодити це питання. Кремль, зокрема, вимагав, аби Україна домовлялася з представниками окупованих територій. Натомість останні звинуватили Україну в тому, що вона начебто не погоджує механізм юридичної очистки на обмінюваних осіб, тобто зняття з них судимості. Немає також ясності щодо кількості осіб для обміну та не узгоджено списки.
Ще одна перешкода з’явилася 20 грудня, коли кілька десятків утримуваних, яких Київ планував передати у межах обміну бойовикам на Донбасі, попросили виключити їх зі списків.