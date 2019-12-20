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      Обмін утримуваними особами: частина відмовляється повертатися в ОРДЛО

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      Обмін полоненими / zik.ua

      Кілька десятків людей, яких Україна в межах обміну утримуваними особами готувалась передати представникам ОРДЛО, з різних причин попросили виключити їх зі списків на обмін.

      Це додаткова проблема в переговорах про новий великий обмін утримуваними особами між Києвом і проросійськими бойовиками Донбасу, повідомляє російське видання "Коммерсант" із посиланням на 2 джерела у Тристоронній контактній групі.

      Важливо: Обмін полоненими: хто увійде у списки та коли відбудеться

      За словами одного з джерел, близько 40 осіб із числа тих, кого українська сторона готувалася передати в ОРДЛО, відмовилися брати участь в обміні і повертатися на окуповані території Донбасу.

      Чому утримувані на Донбасі не хочуть повертатися на вільні території України

      Співрозмовник видання не назвав усіх причин відмов. Лише зазначив, що серед відмовників є і ті, хто не хоче повертатися на окуповані території, і ті, хто бажає відбути призначене покарання, закривши тим самим питання кримінального переслідування в Україні.

      "Жорстка вимога Луганська" юридично "очистити" від кримінальних справ усіх, хто підлягає обміну, стала однією з причин того, що 18 грудня на засіданні ТКГ не вдалося узгодити проведення "великого обміну" до кінця року, пише російське видання.

      Друге джерело видання, близьке до однієї з "республік" Донбасу, підтвердило інформацію про відмовників, не назвавши точну кількість таких осіб. Це джерело водночас наголосило, що "важливо, щоб була очистка", щоб людину було звільнено і "щоб її не примушували відмовитися від обміну". Останнє має бути підтверджено, сказало джерело.

      За даними самого видання, спершу під час переговорів про обмін мовилося про те, щоб добровільність відмови, якої вимагали бойовики, перевірили представники Міжнародного червоного хреста.

      Однак представники окупантів Донбасу виступили проти цього. Натомість вони наполягли на тому, щоб перевірку провів координатор підгрупи ТКГ з гуманітарних питань Тоні Фріш, адже до нього в бойовиків є довіра.

      Читайте також: Путін оцінив шанси на ще одну зустріч у нормандському форматі

      За інформацією одного з джерел видання, Фріш зможе розпочати перевірку, яка передбачає зустрічі з відмовниками, лише після католицького Різдва, яке відзначається 25 грудня.

      Що відомо про підготовку до обміну утримуваними особами

      Учасники нормандського саміту 9 грудня домовились до кінця 2019 року провести обмін утримуваними особами у форматі "всіх на всіх".

      Проте 19 грудня в Мінську на засіданні Трьохсторонньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі сторони не змогли узгодити обмін полоненими.

      Переговори йшли важко, представники Росії не йшли на поступки. Вони вимагали, щоб Україна домовлялася з представниками окупованих територій. Натомість останні звинуватили Україну в тому, що вона начебто не погоджує механізм юридичної очистки на обмінюваних осіб, тобто зняття з них судимості. Немає також ясності щодо кількості осіб для обміну та не узгоджено списки.

      обмін полоненими скільки полонених Донбас Крим Росія
      Кількість українських полонених / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини Росії Обмін полоненими Українці в полоні РФ Заручники Україна – Росія Окуповані території Проросійські бойовики Війна на Донбасі
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