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      Обмін полоненими: хто увійде у списки та коли відбудеться

      346 Читать новость на русском
      Валерія Лутковська / file.liga.net

      Під час зустрічі у нормандському форматі політики домовилися про новий обмін полоненими "всіх на всіх", який має відбутися до 31 грудня 2019 року. Представниця України у Мінську заявляє, що списки на обмін утримуваними особами перебувають у роботі, при цьому кількість утримуваних у них постійно змінюються.

      Ексомбудсмен Валерія Лутковська заявляє, що наразі Україна працює над конкретними списками, пише "Інтерфакс-Україна".

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      Єдине, що я не говоритиму свідомо навіть цифри, зважаючи на те, що цифри змінюються постійно, ми весь час працюємо над тим, щоб підтвердити якомога більше людей,
      – додала Лутковська.

      За словами представниці України у Мінську, наразі триває активна робота зі встановлення українських громадян, яких незаконно утримують на території окремих районів Донецької та Луганської областей.

      До списків увійдуть і цивільні, і військові.

      Коли відбудеться обмін

      За словами Лутковської, на засіданні ТКГ у Мінську 18 грудня було погоджено "величезну кількість деталей, технічних нюансів, деяких дуже хворобливих для всіх сторін питань".

      Але майже в останній момент всі домовленості зруйнували представники Луганська. Тому мені складно сказати абсолютно чітко, що буде до кінця року. Ми працюємо над тим, щоб використовувати всі можливості,
      – наголосила вона.

      Які умови висунули бойовики – Лутковська не уточнила, бо це може зашкодити долі людей.

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      Важливо! Про обмін полоненими говорили на нормандській зустрічі, що підтверджує опублікований після неї документ. Новий обмін у форматі "всіх ідентифікованих на всіх ідентифікованих" має відбутись до 31 грудня 2019 року.


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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Українці в полоні РФ Новини Луганська Мінськ Мінські домовленості Нормандський формат Обмін полоненими Війна на Донбасі Проросійські бойовики Новини Донецька
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