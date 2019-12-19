Обмін полоненими: хто увійде у списки та коли відбудеться

Під час зустрічі у нормандському форматі політики домовилися про новий обмін полоненими "всіх на всіх", який має відбутися до 31 грудня 2019 року. Представниця України у Мінську заявляє, що списки на обмін утримуваними особами перебувають у роботі, при цьому кількість утримуваних у них постійно змінюються.

Ексомбудсмен Валерія Лутковська заявляє, що наразі Україна працює над конкретними списками, пише "Інтерфакс-Україна".

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Єдине, що я не говоритиму свідомо навіть цифри, зважаючи на те, що цифри змінюються постійно, ми весь час працюємо над тим, щоб підтвердити якомога більше людей,

– додала Лутковська.

За словами представниці України у Мінську, наразі триває активна робота зі встановлення українських громадян, яких незаконно утримують на території окремих районів Донецької та Луганської областей.

До списків увійдуть і цивільні, і військові.

Коли відбудеться обмін

За словами Лутковської, на засіданні ТКГ у Мінську 18 грудня було погоджено "величезну кількість деталей, технічних нюансів, деяких дуже хворобливих для всіх сторін питань".

Але майже в останній момент всі домовленості зруйнували представники Луганська. Тому мені складно сказати абсолютно чітко, що буде до кінця року. Ми працюємо над тим, щоб використовувати всі можливості,

– наголосила вона.

Які умови висунули бойовики – Лутковська не уточнила, бо це може зашкодити долі людей.

Про засідання 18 грудня: У Мінську не домовилися про обмін полоненими: нові деталі

Важливо! Про обмін полоненими говорили на нормандській зустрічі, що підтверджує опублікований після неї документ. Новий обмін у форматі "всіх ідентифікованих на всіх ідентифікованих" має відбутись до 31 грудня 2019 року.



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