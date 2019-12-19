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      Вдасться чи не вдасться – невідомо, – Кучма розповів про підсумки переговорів у Мінську

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      Кучма розповів про підсумки переговорів у Мінську / Getty Images

      У Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі 18 грудня не змогли узгодити обмін полоненими. Леонід Кучма наголосив, що зустріч була дуже тривала, але 20 грудня вона продовжиться в онлайн-режимі. Справа у тому, що досягнути бажаного результату не вдалося.

      Представник України на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма розповів, що "хотілось би мати результати набагато кращі, ніж маємо". Слова Кучми цитує його прессекретарка Дарка Оліфер у фейсбуці.

      Читайте також: Обмін полоненими: кого Україна віддасть Росії

      За словами Кучми, серед усіх проблем ситуації на Донбасі вчора на першому місці були:

      • питання безпеки;
      • проблема звільнення незаконно затриманих осіб.

      Нам не вдалося досягти того, чого хотілося. Не буду вдаватись в подробиці і не хочу кидати на когось звинувачення – переговорний процес триває,
      – підкреслив Леонід Кучма.

      Він додав, що сьогодні відбулася зустріч з Володимиром Зеленським щодо результатів переговорів. Кучма запевняє, що завтра, не відкладаючи, потрібно провести скайп-конференцію з цього питання.

      Зробити все, щоб до Нового року звільнити людей, хоча б якусь частину. Вдасться чи не вдасться – невідомо,
      – додав Кучма.

      Він сказав, що президент ставить це питання на першому місці, адже в нього колосальне бажання добитися результату.

      Важливо: У Мінську не домовилися про обмін полоненими: нові деталі

      Важливо! Про обмін полоненими говорили на нормандській зустрічі, що підтверджує опублікований після неї документ. Новий обмін у форматі "всіх ідентифікованих на всіх ідентифікованих" має відбутись до 31 грудня 2019 року.


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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Обмін полоненими Нормандська зустріч 2019 Нормандський формат Україна – Росія Леонід Кучма Мінські домовленості Мінськ Українці в полоні РФ
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