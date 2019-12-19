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      Удастся или не удастся – неизвестно, – Кучма рассказал об итогах переговоров в Минске

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      Кучма рассказал об итогах переговоров в Минске / Getty Images

      В Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе 18 декабря не смогли согласовать обмен пленными. Леонид Кучма отметил, что встреча была очень продолжительной, но 20 декабря она продолжится в онлайн-режиме. Дело в том, что достичь желаемого результата не удалось.

      Представитель Украины на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма рассказал, что "хотелось бы иметь результаты намного лучше, чем имеем". Слова Кучмы цитирует его пресс-секретарь Дарка Олифер в фейсбуке.

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      По словам Кучмы, среди всех проблем ситуации на Донбассе вчера на первом месте были:

      • вопросы безопасности;
      • проблема освобождения незаконно задержанных лиц.

      Нам не удалось достичь того, чего хотелось. Не буду вдаваться в подробности и не хочу бросать на кого-то обвинения – переговорный процесс продолжается,
      – подчеркнул Леонид Кучма.

      Он добавил, что сегодня состоялась встреча с Владимиром Зеленским относительно результатов переговоров. Кучма уверяет, что завтра, не откладывая, нужно провести скайп-конференцию по этому вопросу.

      Сделать все, чтобы к Новому году освободить людей, хотя бы какую-то часть. Удастся или не удастся – неизвестно,
      – добавил Кучма.

      Он сказал, что президент ставит этот вопрос на первое место, так как у него колоссальное желание добиться результата.

      Важно: В Минске не договорились об обмене пленными: новые детали

      Важно! Об обмене пленными говорили на нормандской встрече, что подтверждает опубликованный после нее документ. Новый обмен в формате "всех идентифицированных на всех идентифицированных" должен состояться до 31 декабря 2019 года.


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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Украинцы в плену РФ Нормандский формат Нормандская встреча 2019 Минск Минские договоренности Леонид Кучма Обмен пленными
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