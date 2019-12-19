Обмен пленными: кто войдет в списки и когда состоится

Во время встречи в нормандском формате политики договорились о новом обмене пленными "всех на всех", который должен состояться до 31 декабря 2019 года. Представительница Украины в Минске заявляет, что списки на обмен удерживаемыми лицами находятся в работе, при этом количество содержащихся в них постоянно меняется.

Экс-омбудсмен Валерия Лутковская заявляет, что сейчас Украина работает над конкретными списками, пишет "Интерфакс-Украина".

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Единственное, что я не буду говорить сознательно даже цифры, несмотря на то, что цифры меняются постоянно, мы все время работаем над тем, чтобы подтвердить как можно больше людей,

– добавила Лутковская.

По словам представительницы Украины в Минске, сейчас продолжается активная работа по установлению украинских граждан, которых незаконно удерживают на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

В списки войдут и гражданские, и военные.

Когда произойдет обмен

По словам Лутковской, на заседании ТКГ в Минске 18 декабря было согласовано "огромное количество деталей, технических нюансов, некоторых очень болезненных для всех сторон вопросов".

Но почти в последний момент все договоренности разрушили представители Луганска. Поэтому мне сложно сказать совершенно четко, что будет до конца года. Мы работаем над тем, чтобы использовать все возможности,

– подчеркнула она.

Какие условия выдвинули боевики – Лутковская не уточнила, потому что это может навредить судьбе людей.

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Важно! Об обмене пленными говорили на нормандской встрече, что подтверждает опубликованный после нее документ. Новый обмен в формате "всех идентифицированных на всех идентифицированных" должен состояться до 31 декабря 2019 года.



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