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      Обмен пленными: кто войдет в списки и когда состоится

      84 Читати новину українською
      Валерия Лутковская / file.liga.net

      Во время встречи в нормандском формате политики договорились о новом обмене пленными "всех на всех", который должен состояться до 31 декабря 2019 года. Представительница Украины в Минске заявляет, что списки на обмен удерживаемыми лицами находятся в работе, при этом количество содержащихся в них постоянно меняется.

      Экс-омбудсмен Валерия Лутковская заявляет, что сейчас Украина работает над конкретными списками, пишет "Интерфакс-Украина".

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      Единственное, что я не буду говорить сознательно даже цифры, несмотря на то, что цифры меняются постоянно, мы все время работаем над тем, чтобы подтвердить как можно больше людей,
      – добавила Лутковская.

      По словам представительницы Украины в Минске, сейчас продолжается активная работа по установлению украинских граждан, которых незаконно удерживают на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

      В списки войдут и гражданские, и военные.

      Когда произойдет обмен

      По словам Лутковской, на заседании ТКГ в Минске 18 декабря было согласовано "огромное количество деталей, технических нюансов, некоторых очень болезненных для всех сторон вопросов".

      Но почти в последний момент все договоренности разрушили представители Луганска. Поэтому мне сложно сказать совершенно четко, что будет до конца года. Мы работаем над тем, чтобы использовать все возможности,
      – подчеркнула она.

      Какие условия выдвинули боевики – Лутковская не уточнила, потому что это может навредить судьбе людей.

      О заседании 18 декабря: В Минске не договорились об обмене пленными: новые детали

      Важно! Об обмене пленными говорили на нормандской встрече, что подтверждает опубликованный после нее документ. Новый обмен в формате "всех идентифицированных на всех идентифицированных" должен состояться до 31 декабря 2019 года.


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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Украинцы в плену РФ Украина – Россия Нормандский формат Минские договоренности Минск Новости Луганска Новости Донецка Пророссийские боевики Война на Донбассе Обмен пленными
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