13:56
19 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ВОЛОДИМИР ПУТІН ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Барецький – батько Грети Тунберг. "Новинки" від російської армії
      Вєсті Кремля
      22:06, 18 грудня
      Вєсті.UA: Нова витівка від Луценка. Баканов хоче стати Джокером
      Вєсті.UA
      20:07, 18 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ВОЛОДИМИР ПУТІН ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019

      Путін заявив, чи буде ще одна зустріч у нормандському форматі

      732 Читать новость на русском
      Путін заявив, чи буде ще одна зустріч у нормандському форматі / ТАСС

      Зустріч "нормандської четвірки" відбулася 9 грудня у Парижі. Тоді ж лідери Німеччини, Франції, України та Росії домовилися зустрітися ще раз – через 4 місяці. Володимир Путін заявив, що для цього потрібні позитивні зміни.

      Під час щорічної пресконференції президент РФ Володимир Путін заявив, що позитивні зміни таки є.

      Важливо: Путін розкритикував закон про особливий статус Донбасу

      Путін наголосив на декількох позитивних змінах:

      1. Закон про особливий статус Донбасу таки продовжили.

      Довідка. Імплементація закону в Конституцію – одна з ключових позицій у мінських домовленостях. Нещодавно Рада продовжила дію закону на рік, але згодом його мають доопрацювати.

      1. Відбулося розведення військ.

      За словами Путіна, "партнери з України не хочуть розведення по всій лінії розмежування".

      На мій погляд, це помилка, але така їх позиція,
      – додав він.

      Поки розведення відбулося лише на трьох ділянках:

      • У районі Станиці Луганської;
      • у районі Золотого;
      • у районі Петрівського;

      Під час нормандської зустрічі домовилися, що розведення сил на Донбасі має відбутися у трьох нових точках. У яких – ТКГ узгодить у Мінську.

      1. Кількість обстрілів зменшилася.

      Як зауважує Путін, вони таки досі є.

      Тобто є і позитивні речі і ті, які насторожують. Все це причини для розмови, тому зустріч у нормандському форматі доцільна,
      – наголосив Путін.

      Попередньо зустріч лідерів Німеччини, Франції, України та Росії має відбутися у квітні в Берліні.

      До речі: Путін стривожений заявою Зеленського про мінські домовленості

      Про що домовилися лідери
      Про що домовилися лідери "нормандської четвірки" / інфографіка 24 каналу

      19 грудня – Миколая Чудотворця: щирі побажання у прозі та віршах
      сьогодні
      6593
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Володимир Путін Новини політики Володимир Зеленський Нормандський формат Нормандська зустріч 2019
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:35 Імпічмент президента США: чому Трампу оголосили недовіру
      Олена Кук 3514
      сьогодні , 12:30 Чи можна продавати українські землі: що відомо про мораторій
      Антон Голобородько 133
      сьогодні , 12:00 Особый статус Севастополя и жизнь города до аннексии: воспоминания Казарина
      Павло Казарін 299
      сьогодні , 10:01 "Вечный заниматель" с миллиардными убытками: что известно о китайском покупателе "Мотор Сич"
      2974
      сьогодні , 10:00 Пример Украины для России, или Запрос на реальные выборы
      Блог Соцмережі 299
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук