Путін заявив, чи буде ще одна зустріч у нормандському форматі

Зустріч "нормандської четвірки" відбулася 9 грудня у Парижі. Тоді ж лідери Німеччини, Франції, України та Росії домовилися зустрітися ще раз – через 4 місяці. Володимир Путін заявив, що для цього потрібні позитивні зміни.

Під час щорічної пресконференції президент РФ Володимир Путін заявив, що позитивні зміни таки є.

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Путін наголосив на декількох позитивних змінах:

Закон про особливий статус Донбасу таки продовжили.

Довідка. Імплементація закону в Конституцію – одна з ключових позицій у мінських домовленостях. Нещодавно Рада продовжила дію закону на рік, але згодом його мають доопрацювати.

Відбулося розведення військ.

За словами Путіна, "партнери з України не хочуть розведення по всій лінії розмежування".

На мій погляд, це помилка, але така їх позиція,

– додав він.

Поки розведення відбулося лише на трьох ділянках:

У районі Станиці Луганської;

у районі Золотого;

у районі Петрівського;

Під час нормандської зустрічі домовилися, що розведення сил на Донбасі має відбутися у трьох нових точках. У яких – ТКГ узгодить у Мінську.

Кількість обстрілів зменшилася.

Як зауважує Путін, вони таки досі є.

Тобто є і позитивні речі і ті, які насторожують. Все це причини для розмови, тому зустріч у нормандському форматі доцільна,

– наголосив Путін.

Попередньо зустріч лідерів Німеччини, Франції, України та Росії має відбутися у квітні в Берліні.

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Про що домовилися лідери "нормандської четвірки" / інфографіка 24 каналу