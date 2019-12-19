Путін заявив, чи буде ще одна зустріч у нормандському форматі
Зустріч "нормандської четвірки" відбулася 9 грудня у Парижі. Тоді ж лідери Німеччини, Франції, України та Росії домовилися зустрітися ще раз – через 4 місяці. Володимир Путін заявив, що для цього потрібні позитивні зміни.
Під час щорічної пресконференції президент РФ Володимир Путін заявив, що позитивні зміни таки є.
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Путін наголосив на декількох позитивних змінах:
- Закон про особливий статус Донбасу таки продовжили.
Довідка. Імплементація закону в Конституцію – одна з ключових позицій у мінських домовленостях. Нещодавно Рада продовжила дію закону на рік, але згодом його мають доопрацювати.
- Відбулося розведення військ.
За словами Путіна, "партнери з України не хочуть розведення по всій лінії розмежування".
На мій погляд, це помилка, але така їх позиція,
– додав він.
Поки розведення відбулося лише на трьох ділянках:
- У районі Станиці Луганської;
- у районі Золотого;
- у районі Петрівського;
Під час нормандської зустрічі домовилися, що розведення сил на Донбасі має відбутися у трьох нових точках. У яких – ТКГ узгодить у Мінську.
- Кількість обстрілів зменшилася.
Як зауважує Путін, вони таки досі є.
Тобто є і позитивні речі і ті, які насторожують. Все це причини для розмови, тому зустріч у нормандському форматі доцільна,
– наголосив Путін.
Попередньо зустріч лідерів Німеччини, Франції, України та Росії має відбутися у квітні в Берліні.
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Про що домовилися лідери "нормандської четвірки" / інфографіка 24 каналу