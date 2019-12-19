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      Путин заявил, будет ли еще одна встреча в нормандском формате

      46 Читати новину українською
      Путин заявил, будет ли еще одна встреча в нормандском формате / ТАСС

      Встреча "нормандской четверки" состоялась 9 декабря в Париже. Тогда же лидеры Германии, Франции, Украины и России договорились встретиться еще раз – через 4 месяца. Владимир Путин заявил, что для этого нужны позитивные изменения.

      Во время ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что положительные изменения таки есть.

      Важно: Путин раскритиковал закон об особом статусе Донбасса

      Путин отметил несколько позитивных изменений:

      1. Закон об особом статусе Донбасса таки продлили.​

      Справка. Имплементация закона в Конституцию – одна из ключевых позиций в минских договоренностях. Недавно Рада продлила действие закона на год, но впоследствии его должны доработать.

      1. Произошло разведение войск.

      По словам Путина, "партнеры из Украины не хотят разведения по всей линии разграничения".

      На мой взгляд, это ошибка, но такая их позиция,
      – добавил он.

      Пока разведение произошло лишь на трех участках:

      • В районе Станицы Луганской;
      • в районе Золотого;
      • в районе Петровского;

      Во время нормандской встречи договорились, что разведение сил на Донбассе должно состояться в трех новых точках. В каких – ТКГ согласует в Минске.

      1. Количество обстрелов уменьшилось.

      Как замечает Путин, они все-таки до сих пор есть.

      Есть и положительные вещи и те, которые настораживают. Все это причины для разговора, поэтому встреча в нормандском формате целесообразна,
      – подчеркнул Путин.

      Предварительно встреча лидеров Германии, Франции, Украины и России должна состояться в апреле в Берлине.

      Кстати: Путин обеспокоен заявлением Зеленского о минских договоренностях

      Про що домовилися лідери
      О чем договорились лидеры "нормандской четверки" / инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Путин Новости России Владимир Зеленский Нормандская встреча 2019 Нормандский формат Украина – Россия
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