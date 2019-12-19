Путин заявил, будет ли еще одна встреча в нормандском формате
Встреча "нормандской четверки" состоялась 9 декабря в Париже. Тогда же лидеры Германии, Франции, Украины и России договорились встретиться еще раз – через 4 месяца. Владимир Путин заявил, что для этого нужны позитивные изменения.
Во время ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что положительные изменения таки есть.
Важно: Путин раскритиковал закон об особом статусе Донбасса
Путин отметил несколько позитивных изменений:
- Закон об особом статусе Донбасса таки продлили.
Справка. Имплементация закона в Конституцию – одна из ключевых позиций в минских договоренностях. Недавно Рада продлила действие закона на год, но впоследствии его должны доработать.
- Произошло разведение войск.
По словам Путина, "партнеры из Украины не хотят разведения по всей линии разграничения".
На мой взгляд, это ошибка, но такая их позиция,
– добавил он.
Пока разведение произошло лишь на трех участках:
- В районе Станицы Луганской;
- в районе Золотого;
- в районе Петровского;
Во время нормандской встречи договорились, что разведение сил на Донбассе должно состояться в трех новых точках. В каких – ТКГ согласует в Минске.
- Количество обстрелов уменьшилось.
Как замечает Путин, они все-таки до сих пор есть.
Есть и положительные вещи и те, которые настораживают. Все это причины для разговора, поэтому встреча в нормандском формате целесообразна,
– подчеркнул Путин.
Предварительно встреча лидеров Германии, Франции, Украины и России должна состояться в апреле в Берлине.
Кстати: Путин обеспокоен заявлением Зеленского о минских договоренностях
О чем договорились лидеры "нормандской четверки" / инфографика 24 канала