Обмен удерживаемыми лицами: часть отказывается возвращаться в ОРДЛО

Несколько десятков людей, которых Украина в рамках обмена удерживаемыми лицами готовилась передать представителям ОРДЛО, по разным причинам попросили исключить их из списков на обмен.

Это дополнительная проблема в переговорах о новым большом обмене удерживаемыми лицами между Киевом и пророссийскими боевиками Донбасса, сообщает российское издание "Коммерсант" со ссылкой на 2 источника в Трехсторонней контактной группе.

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По словам одного из источников, около 40 человек из числа тех, кого украинская сторона готовилась передать в ОРДЛО, отказались участвовать в обмене и возвращаться на оккупированные территории Донбасса.

Почему удерживаемые на Донбассе не хотят возвращаться на свободные территории Украины

Собеседник издания не назвал всех причин отказов. Лишь отметил, что среди отказников есть и те, кто не хочет возвращаться на оккупированные территории, и те, кто желает отбыть назначенное наказание, закрыв тем самым вопрос уголовного преследования в Украине.

"Жесткое требование Луганска" юридически "очистить" от уголовных дел всех, кто подлежит обмену, стало одной из причин того, что 18 декабря на заседании ТКГ не удалось согласовать проведение "большого обмена" до конца года, пишет российское издание.

Второй источник издания, близкий к одной из "республик" Донбасса, подтвердил информацию об отказниках, не назвав точное количество таких лиц. Этот источник в то же время подчеркнул, что "важно, чтобы была очистка", чтобы человек был освобожден и "чтобы его не заставляли отказаться от обмена". Последнее должно быть подтверждено, сказал источник.

По данным самого издания, сначала во время переговоров об обмене говорилось о том, чтобы добровольность отказа, который требовали боевики, проверили представители Международного красного креста.

Однако представители оккупантов Донбасса выступили против этого. Вместо этого они настояли на том, чтобы проверку провел координатор подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам Тони Фриш, ведь к нему в боевиков есть доверие.

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По информации одного из источников издания, Фриш сможет начать проверку, которая предусматривает встречи с отказниками, лишь после католического Рождества, которое отмечается 25 декабря.

Что известно о подготовке к обмену удерживаемыми лицами

Участники нормандского саммита 9 декабря договорились до конца 2019 года провести обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех".

Однако 19 декабря в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе стороны не смогли согласовать обмен пленными.

Переговоры шли тяжело, представители России не шли на уступки. Они требовали, чтобы Украина договаривалась с представителями оккупированных территорий. Однако последние обвинили Украину в том, что она якобы не согласовывает механизм юридической очистки на обмениваемых лиц, то есть снятие с них судимости. Нет также ясности относительно количества лиц для обмена и согласованы списки.

Количество украинских пленных / Инфографика 24 канала