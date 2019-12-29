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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019

      Великий обмін полоненими між Україною та Росією: близько 20 осіб відмовилися брати участь

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      Близько 20 утримуваних в Україні відмовилися від обміну на окуповані території Донбасу / Соцмережі

      Близько 20 осіб відмовилися взяти участь у обміні полоненими між Україною та окупованими Росією територіями на Донбасі. Також вони висловили бажання залишитися на підконтрольній офіційному Києву території.

      Таку заяву на контрольному пункті пропуску "Майорськ" зробила так звана "уповноважена з прав людини" фейкової "ДНР" Дар’я Морозова, передають ЗМІ бойовиків. За її словами, цих людей мала Україна передати окупантам на обмін, однак вони відмовилися взяти участь.

      Зверніть увагу! Обмін полоненими між Україною і Росією 29 грудня: онлайн-трансляція

      Україна є готовою нам передати 87 полонених. Але до цього списку не входять люди, які нібито відмовилися від обміну. За словами українських представників, 22 людини зі списку Донецька відмовлялися від обміну. Вчора було проведено верифікацію, і двоє людей погодилися на переміщення в "ДНР", ще три погодилися на обмін, але виявили бажання залишитися в Україні,
      – зауважила вона.

      Морозова додала, що 80% людей, яких Київ повинен передати у межах обміну полоненими, є жителями підконтрольних йому територій.

      "Точно щодо цифр зможу сказати, коли пройдемося за списком", – сповістила представниця окупантів.

      Щодо полонених, яких утримували бойовики, Морозова розповіла, що вони є готовими передати українській стороні 55 осіб.

      Важливо! Обмін полоненими: 25 українців вже на Батьківщині – список

      Зауважимо, що людей, які відмовилися переходити на непідконтрольну Києву територію, везли окремим бусом. У коментарі одному з телеграм-каналів своє рішення вони пояснюють тим, що тут у них залишилися рідні та близькі.  

      Раніше українська омбудсмен Людмила Денісова повідомила, попередньо, з полону бойовиків звільнять 80 українців. Зокрема, вже на українську територію прибули 3 автобуси.

      Що відомо про обмін полоненими: коротко

      Він має відбутися у форматі "всіх на всіх". Зокрема, про це домовилися під час нещодавнього нормандського саміту в Парижі, а згодом такий обмін узгодила Тристороння контактна група у Мінську.

      Розпочався обмін між Україною та представниками окупантів об 11 годині 29 грудня на контрольно-пропускному пункті "Майорське" під Горлівкою у Донецькій області. Після передачі утримуваних, усіх звільнених з полону українців привезуть у Краматорськ, а звідти ті вилетять до Києва.

      що ще слід знати про обмін полоненими: 
      Обмін полоненими між Україною і Росією: перші фото та відео
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Обмін полоненими Новини України Новини політики Війна на Донбасі Українці в полоні РФ
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