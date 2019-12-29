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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019
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      Зеленський розповів, що буде з тими, хто був у списках, але відмовився їхати до бойовиків

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      Зеленський: Близько 50 людей зі списку відмовилися їхати до бойовиків / president.gov.ua

      Під час обміну полоненими було понад 20 людей, звільнення яких хотіли бойовики, але вони відмовилися їхати на окуповані території. Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що термін покарання декого з них закінчується вже у лютому-березні 2020 року.

      Люди відмовилися їхати до бойовиків, а натомість вибарли продовження покарання на підконтрольній Україні території. Про це сказав Володимир Зеленський під час свого брифінгу після прильоту до Борисполя звільнених з полону українців.

      До слова: Зеленський про видачу ексберкутівців: Не можемо повернути мертвих, але можемо живих

      Термін покарання декого вже майже закінчився, а дехто з них повернеться за ґрати – це їхній вибір,
      – пояснив президент.

      Ексуповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська підкреслила, що 17 осіб відмовилися їхати на окуповані території, а ще близько 30 людей зовсім відмовилися від участі в обміні.

      "Тобто близько 50 людей залишаться за ґратами", – резюмував Володимир Зеленський.

      Що відомо про обмін полоненими?Він відбувся у неділю, 29 грудня. До України повернулися 76 українців з тимчасово окупованих територій. Дехто з них провів у підвалах бойовиків 5 років.

      Обмін полоненими: 76 українців вже на Батьківщині – список
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Обмін полоненими Українці в полоні РФ Новини України Володимир Зеленський Новини політики Проросійські бойовики
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