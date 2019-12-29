Зеленський розповів, що буде з тими, хто був у списках, але відмовився їхати до бойовиків
Під час обміну полоненими було понад 20 людей, звільнення яких хотіли бойовики, але вони відмовилися їхати на окуповані території. Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що термін покарання декого з них закінчується вже у лютому-березні 2020 року.
Люди відмовилися їхати до бойовиків, а натомість вибарли продовження покарання на підконтрольній Україні території. Про це сказав Володимир Зеленський під час свого брифінгу після прильоту до Борисполя звільнених з полону українців.
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Термін покарання декого вже майже закінчився, а дехто з них повернеться за ґрати – це їхній вибір,
– пояснив президент.
Ексуповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська підкреслила, що 17 осіб відмовилися їхати на окуповані території, а ще близько 30 людей зовсім відмовилися від участі в обміні.
"Тобто близько 50 людей залишаться за ґратами", – резюмував Володимир Зеленський.
Що відомо про обмін полоненими?Він відбувся у неділю, 29 грудня. До України повернулися 76 українців з тимчасово окупованих територій. Дехто з них провів у підвалах бойовиків 5 років.