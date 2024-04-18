Їх спростував мер Івано-Франківська Руслан Марцінків. Він зазначив, що таким чином ворог намагається дестабілізувати ситуацію у нашій державі.

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В Івано-Франківську не було влучань по військових

Марцінків зауважив, що повідомлення російських державних медіа, що нібито в Івано-Франківську є влучання по розташуванню українських військових, є неправдою.

Ворог пробує сьогодні використовувати паніку. Неправда те, що вони написали. Це не відповідає дійсності,

– наголосив він.

Водночас міський голова Івано-Франківська зазначив, що певні речі він не може говорити стосовно ворожої атаки, тому що це може нашкодити нашій інфраструктурі Проте, за його словами, ціллю ударів були об'єкти критичної інфраструктури.

"Тобто удари були по критичній інфраструктурі. І ще хочу сказати, що всі цілі були збиті, але, на жаль, уламки… і через це було відповідно загоряння, задимлення", – розповів Марцінків.

Зверніть увагу! Російське державне агентство "РИА Новости" стверджувало, що сили Росії вдарили по розташуванню українських військових в Івано-Франківську, а також писало про атаку по аеродрому в Коломиї. Однак ці повідомлення, як й інша російська пропаганда виявилися цілковитою брехнею.