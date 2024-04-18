Их опроверг мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Он отметил, что таким образом враг пытается дестабилизировать ситуацию в нашем государстве.

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В Ивано-Франковске не было попаданий по военным

Марцинкив отметил, что сообщение российских государственных медиа, что якобы в Ивано-Франковске есть попадания по расположению украинских военных, является неправдой.

Враг пробует сегодня использовать панику. Неправда то, что они написали. Это не соответствует действительности,

– подчеркнул он.

В то же время городской голова Ивано-Франковска отметил, что определенные вещи он не может говорить относительно вражеской атаки, потому что это может навредить нашей инфраструктуре. Однако, по его словам, целью ударов были объекты критической инфраструктуры.

"То есть удары были по критической инфраструктуре. И еще хочу сказать, что все цели были сбиты, но, к сожалению, обломки... и поэтому было соответственно возгорание, задымление", – рассказал Марцинкив.

Обратите внимание! Российское государственное агентство "РИА Новости" утверждало, что силы России ударили по расположению украинских военных в Ивано-Франковске, а также писало об атаке по аэродрому в Коломые. Однако эти сообщения, как и другая российская пропаганда оказалась полной ложью.

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