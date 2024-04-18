После вражеской атаки мэр Ивано-Франковска записал эмоциональное обращение. Он призвал украинцев придерживаться информационной тишины и не публиковать в сети то, что может помогать врагу.

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Ивано-Франковская область 18 апреля оказалась под атакой дронов-камикадзе типа "Шахед". Украинские защитники сбили все вражеские беспилотники. В результате падения обломков возникли пожары, однако люди не пострадали.

После отражения атаки мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив опубликовал важное обращение к украинцам. Он отметил, что вся страна находится в опасности, а потому некоторые вещи нельзя освещать в сети.

Особенно хочу сказать о "полезных" идиотов, "активистов", которые постят в различных телеграм-каналах и различных социальных сетях определенные вещи, которые помогают врагу. Сколько можно говорить о том, что нельзя выставлять фото, видео: куда летит, что летит! Таким образом из открытых источников враг видит соответствующую информацию. Поэтому обращаю внимание на то, что такие вещи нельзя делать!

– призвал Марцинкив.

Он добавил, что Запад Украины оказался под массированным ударом, однако силы ПВО отработали точно и сбили большинство целей. Марцинкив также поблагодарил украинских защитников и защитниц, которые отражали вражескую атаку.

Обращаясь к украинцам, Марцинкив отметил, что враг 99% информации получает от таких "активистов", которые не придерживаются информационной тишины и сразу публикуют в сети фото или видео взрывов, работы ПВО или другой контент, который может помогать врагу.

Марцинкив обратился к украинцам: смотрите видео

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