Після ворожої атаки мер Івано-Франківська записав емоційне звернення. Він закликав українців дотримуватися інформаційної тиші й не публікувати у мережі те, що може допомагати ворогу.

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Мер Івано-Франківська звернувся з важливим проханням

Івано-Франківщина 18 квітня опинилася під атакою дронів-камікадзе типу "Шахед". Українські захисники збили усі ворожі безпілотники. Унаслідок падіння уламків виникли пожежі, однак люди не постраждали.

Після відбиття атаки мер Івано-Франківська Руслан Марцінків опублікував важливе звернення до українців. Він наголосив, що вся країна перебуває у небезпеці, а тому деякі речі не можна висвітлювати у мережі.

Особливо хочу сказати про "корисних" ідіотів, "активістів", котрі постять в різних телеграм-каналах та різних соціальних мережах певні речі, які допомагають ворогу. Скільки можна говорити про те, що не можна виставляти фото, відео: куди летить, що летить! Таким чином з відкритих джерел ворог бачить відповідну інформацію. Тому звертаю увагу на те, що такі речі не можна робити!

– закликав Марцінків.

Він також додав, що Захід України опинився під масованим ударом, однак сили ППО відпрацювали влучно й збили більшість цілей. Марцінків також подякував українським захисникам і захисницям, які відбивали ворожу атаку.

Звертаючись до українців, Марцінків наголосив, що ворог 99% інформації отримує від таких "активістів", які не дотримуються інформаційної тиші й відразу публікують у мережі фото або відео вибухів, роботи ППО чи інший контент, який може допомагати ворогу.

Марцінків звернувся до українців: дивіться відео

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