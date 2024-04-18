Після ворожої атаки мер Івано-Франківська записав емоційне звернення. Він закликав українців дотримуватися інформаційної тиші й не публікувати у мережі те, що може допомагати ворогу.
До теми В Івано-Франківську та області чули звуки вибухів
Мер Івано-Франківська звернувся з важливим проханням
Івано-Франківщина 18 квітня опинилася під атакою дронів-камікадзе типу "Шахед". Українські захисники збили усі ворожі безпілотники. Унаслідок падіння уламків виникли пожежі, однак люди не постраждали.
Після відбиття атаки мер Івано-Франківська Руслан Марцінків опублікував важливе звернення до українців. Він наголосив, що вся країна перебуває у небезпеці, а тому деякі речі не можна висвітлювати у мережі.
Особливо хочу сказати про "корисних" ідіотів, "активістів", котрі постять в різних телеграм-каналах та різних соціальних мережах певні речі, які допомагають ворогу. Скільки можна говорити про те, що не можна виставляти фото, відео: куди летить, що летить! Таким чином з відкритих джерел ворог бачить відповідну інформацію. Тому звертаю увагу на те, що такі речі не можна робити!
– закликав Марцінків.
Він також додав, що Захід України опинився під масованим ударом, однак сили ППО відпрацювали влучно й збили більшість цілей. Марцінків також подякував українським захисникам і захисницям, які відбивали ворожу атаку.
Звертаючись до українців, Марцінків наголосив, що ворог 99% інформації отримує від таких "активістів", які не дотримуються інформаційної тиші й відразу публікують у мережі фото або відео вибухів, роботи ППО чи інший контент, який може допомагати ворогу.
Марцінків звернувся до українців: дивіться відео
"Шахеди" атакували Івано-Франківщину: що відомо
- Окупанти 18 квітня атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Під прицілом ворога опинилася Івано-Франківщина. Зранку, близько о 07:00 в області чули вибухи.
- Як повідомив Марцінків, унаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав. Втім, унаслідок падіння уламків ударних БпЛА виникли пожежі.
- Про руйнування в Івано-Франківській ОВА не повідомляли, однак зауважили, що спалахнуло кілька пожеж. Усі відповідні служби працюють на місцях та ліквідовують наслідки атаки.