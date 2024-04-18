Вибухи, за даними журналістів, пролунали о 6:44 17 квітня. Буквально за дві хвилини до цього моніторингові телеграм-канали повідомляли про два безпілотники ворога в Івано-Франківській області, пише 24 Канал.

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Що відомо про вибухи на Франківщині

На Франківщині чутно звуки вибухів,

– повідомили кореспонденти Суспільного.

Після цього Повітряні сили ЗСУ попередили, що "Шахеди" летять з півночі Івано-Франківська.

О 6:53 17 квітня журналісти знову повідомили про вибухи в Івано-Франківську.

Залишайтесь в укриттях! Ворожі дрони-камікадзе з південно-східного напрямку Івано-Франківська,

– заявили Повітряні сили ЗСУ.