Вибухи, за даними журналістів, пролунали о 6:44 17 квітня. Буквально за дві хвилини до цього моніторингові телеграм-канали повідомляли про два безпілотники ворога в Івано-Франківській області, пише 24 Канал.
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Що відомо про вибухи на Франківщині
На Франківщині чутно звуки вибухів,
– повідомили кореспонденти Суспільного.
Після цього Повітряні сили ЗСУ попередили, що "Шахеди" летять з півночі Івано-Франківська.
О 6:53 17 квітня журналісти знову повідомили про вибухи в Івано-Франківську.
Залишайтесь в укриттях! Ворожі дрони-камікадзе з південно-східного напрямку Івано-Франківська,
– заявили Повітряні сили ЗСУ.