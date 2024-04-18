Первые взрывы, по данным журналистов, прозвучали в 6:44 18 апреля. Буквально за две минуты до этого мониторинговые телеграмм-каналы сообщали о двух беспилотниках врага в Ивано-Франковской области, пишет 24 Канал.

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Что известно о взрывах на Франковщине

На Франковщине слышны звуки взрывов,

– сообщили корреспонденты Суспильного о 6:44 18 апреля.

После этого Воздушные силы ВСУ предупредили, что "Шахеды" летят с севера Ивано-Франковска.

В 6:52 18 апреля журналисты сообщили о взрыве в Ивано-Франковске.

Оставайтесь в укрытиях! Вражеские дроны-камикадзе с юго-восточного направления Ивано-Франковска,

– заявили Воздушные силы ВСУ.

Мониторинговые телеграм-каналы сообщили, что все вражеские "Шахеды" летели на Франковщину, однако они могли изменить курс.

Ориентировочно в 7:06 18 апреля в Ивано-Франковске снова прогремел взрыв.

После него мониторинговые телеграм-каналы написали, что, мол, вражеские дроны по Ивано-Франковской области уже не летят.

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