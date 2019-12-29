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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019

      У Зеленського пообіцяли включити кримських полонених до наступного обміну

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      Обмін полоненими на Донбасі / Getty Images

      Кримські полонені будуть включені до наступного етапу звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією. Не буде забутий жоден громадянин України – кримський татарин чи українець.

      Звільнення українських полонених, що відбулись на початку вересня та 29 грудня 2019, викликало чимало дискусій у суспільстві, повідомили у представництві Президента України в АР Крим. Водночас там запевнили, що триває робота над звільненням решти полонених, зокрема кримських татар.

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      У відомстві висловили впевненість, що відбудеться покарання за злочини, здійснені Росією через її агентів або в Києві під час подій Революції Гідності, або ж у Криму та на території Донбасу і загалом України, а винні понесуть відповідальність.

      Протягом останніх кількох днів звучали питання щодо звільнення політичних бранців, що перебувають на території окупованого Криму та РФ. Можемо впевнено заявити, що робота зі звільнення триває – сьогодні відбувся перший етап, анонсований Президентом України, на черзі наступні кроки. Кримські полонені будуть включені до наступного етапу звільнення,
      – мовиться у повідомленні українського лідера в Криму.

      "Жоден громадянин України, кримський татарин чи українець, не забутий. Боротьба за кожного нашого громадянина продовжується. (…) Спільними зусиллями звільнимо кожного і звільнимо Крим", – наголосили у відомстві.

       кримські татари обмін полоненими Україна Росія
      Допис представництва президента в Криму про включення кримських татар до наступного списку на обмін

      Дивіться фото і відео, як проходив обмін полоненими

      Що відомо про обмін полоненими 29 грудня

      обмін полоненими Україна ОРДЛО фото зустріч полонених українців
      Фото з обміну полоненими 29 грудня / Фото Офісу Президента

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Окуповані території Українці в полоні РФ Новини України Кримські татари Обмін полоненими Війна на Донбасі Новини Криму Анексія Криму Президент України
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