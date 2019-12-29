У Зеленського пообіцяли включити кримських полонених до наступного обміну
Кримські полонені будуть включені до наступного етапу звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією. Не буде забутий жоден громадянин України – кримський татарин чи українець.
Звільнення українських полонених, що відбулись на початку вересня та 29 грудня 2019, викликало чимало дискусій у суспільстві, повідомили у представництві Президента України в АР Крим. Водночас там запевнили, що триває робота над звільненням решти полонених, зокрема кримських татар.
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У відомстві висловили впевненість, що відбудеться покарання за злочини, здійснені Росією через її агентів або в Києві під час подій Революції Гідності, або ж у Криму та на території Донбасу і загалом України, а винні понесуть відповідальність.
Протягом останніх кількох днів звучали питання щодо звільнення політичних бранців, що перебувають на території окупованого Криму та РФ. Можемо впевнено заявити, що робота зі звільнення триває – сьогодні відбувся перший етап, анонсований Президентом України, на черзі наступні кроки. Кримські полонені будуть включені до наступного етапу звільнення,
– мовиться у повідомленні українського лідера в Криму.
"Жоден громадянин України, кримський татарин чи українець, не забутий. Боротьба за кожного нашого громадянина продовжується. (…) Спільними зусиллями звільнимо кожного і звільнимо Крим", – наголосили у відомстві.
Допис представництва президента в Криму про включення кримських татар до наступного списку на обмін
Дивіться фото і відео, як проходив обмін полоненими
Що відомо про обмін полоненими 29 грудня
- 29 грудня відбувся великий обмін полоненими між Україною та представниками окупантів Донбасу. Обмін провели на контрольно-пропускному пункті "Майорське" на Донеччині.
- Українська сторона передала окупантам 127 осіб, а бойовики віддали Україні 76 полонених.
- 22 осіб, яких передала українська сторона, відмовились повертатись на окуповані території.
- Зокрема, серед звільнених з полону українців – 12 військових. Бойовики віддали і письменника, журналіста "Радіо Свобода" Станіслава Асєєва.
- А серед переданих бойовикам осіб – 5 ексберкутівців, яких в Україні судили за підозрою у розстрілах активістів Майдану в 2014 році. Передали окупантам і бразильця Рафаеля Лусваргі, засудженого в Україні на 13 років за бої на стороні терористів.
Фото з обміну полоненими 29 грудня / Фото Офісу Президента
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