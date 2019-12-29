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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      У Зеленского пообещали включить крымских пленных в следующий обмен

      49 Читати новину українською
      Обмен пленными на Донбассе / Getty Images

      Крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией. Не будет забыт ни один гражданин Украины – крымский татарин или украинец.

      Освобождения украинских пленных, которые состоялись в начале сентября и 29 декабря 2019 года, вызвали немало дискуссий в обществе, сообщили в представительстве Президента Украины в АР Крым. В то же время там заверили, что продолжается работа над освобождением остальных пленных, в том числе крымских татар.

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      В ведомстве выразили уверенность, что произойдет наказание за преступления, совершенные Россией через ее агентов или в Киеве во время событий Революции Достоинства, или же в Крыму и на территории Донбасса и Украины вообще, а виновные понесут ответственность.

      В течение последних нескольких дней звучали вопросы об освобождении политических пленников, находящихся на территории оккупированного Крыма и РФ. Можем уверенно заявить, что работа по освобождению продолжается – сегодня состоялся первый этап, анонсированный Президентом Украины, на очереди следующие шаги. Крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения,
      – говорится в сообщении украинского лидера в Крыму.

      "Ни один гражданин Украины, крымский татарин или украинец, не забыт. Борьба за каждого нашего гражданина продолжается. (...) Совместными усилиями освободим каждого и освободим Крым", – отметили в ведомстве.

       кримські татари обмін полоненими Україна Росія
      Сообщение представительства президента в Крыму о включении крымских татар в следующий список на обмен

      Смотрите фото и видео, как проходил обмен пленными

      Что известно об обмене пленными 29 декабря

      • 29 декабря состоялся большой обмен пленными между Украиной и представителями оккупантов Донбасса. Обмен провели на контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области.
      • Украинская сторона передала оккупантам 127 человек, а боевики отдали Украине 76 пленных.
      • 22 человека, которых передала украинская сторона, отказались возвращаться на оккупированные территории.
      • В частности, среди освобожденных из плена украинцев – 12 военных. Боевики отдали и писателя, журналиста "Радио Свобода" Станислава Асеева.
      • А среди переданных боевикам лиц – 5 экс-беркутовцев, которых в Украине судили по подозрению в расстрелах активистов Майдана в 2014 году. Передали оккупантам и бразильца Рафаэля Лусварги, осужденного в Украине на 13 лет за бои на стороне террористов.

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      Фото с обмена пленными 29 декабря / фото Офиса Президента

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Оккупированные территории Обмен пленными Украинцы в плену РФ Война на Донбассе Крымские татары Президент Украины Аннексия Крыма Новости Крыма
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