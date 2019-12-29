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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Путин обсудил с Меркель большой обмен пленными между Украиной и боевиками

      49 Читати новину українською
      Владимир Путин и Ангела Меркель / Getty Images

      Президент Украины Владимир Зеленский побеседовал по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель. Разговор состоялся по инициативе российской стороны.

      Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин и Меркель, в частности, обсудили обмен пленными между Украиной и оккупированными территориями Донбасса и дали ему положительную оценку. В России утверждают, что обмен состоялся по схеме "всех на всех".

      ​К теме! Обмен пленными между Украиной и боевиками: появилась реакция России

      Предварительно, боевики передали Украине 76 человек, а получили 127. До обмена в тюрьмах оккупированного Донбасса находились 227 человек.

      Кроме этого вопроса, лидеры России и Германии также обсудили сотрудничество в газовой сфере.

      Подтвержден настрой на дальнейшую поддержку проекта "Северный поток-2". Отмечен прогресс на переговорах о продлении транзита российского газа через территорию Украины после 1 января 2020 года,
      – добавляют в Кремле.

      По другим вопросам Путин и Меркель обсудили:

      • ситуацию в Ливии (подчеркнуто целесообразность наращивания политико-дипломатических усилий по урегулированию кризиса, в частности при посредничестве Германии и ООН);
         
      • войну в Сирии;
         
      • обсудили дальнейшие контакты,
         
      • поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками.

      Ранее обмен пленными поздравили представители Евросоюза и посольство США.

      Что известно об обмене пленными: коротко

      Он должен был состояться в формате "всех на всех". В частности, об этом договорились во время недавнего нормандского саммита в Париже, а впоследствии такой обмен согласовала Трехсторонняя контактная группа в Минске.

      Начался обмен между Украиной и представителями оккупантов в 11 часов 29 декабря на контрольно-пропускном пункте "Майорское" под Горловкой в Донецкой области. Завершился обмен около 16:00. После передачи удерживаемых, всех освобожденных из плена украинцев должны повезти в Краматорск, откуда те вылетят в Киев.

      Важно! Обмен пленными: 76 украинцев уже на Родине – список

      что еще стоит знать об обмене пленными между украиной и боевиками:
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      Обмен пленными между Украиной и Россией завершился: фото и видео
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Обмен пленными Новости России Ангела Меркель Владимир Путин
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