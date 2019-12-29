Путин обсудил с Меркель большой обмен пленными между Украиной и боевиками

Президент Украины Владимир Зеленский побеседовал по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель. Разговор состоялся по инициативе российской стороны.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин и Меркель, в частности, обсудили обмен пленными между Украиной и оккупированными территориями Донбасса и дали ему положительную оценку. В России утверждают, что обмен состоялся по схеме "всех на всех".

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Предварительно, боевики передали Украине 76 человек, а получили 127. До обмена в тюрьмах оккупированного Донбасса находились 227 человек.

Кроме этого вопроса, лидеры России и Германии также обсудили сотрудничество в газовой сфере.

Подтвержден настрой на дальнейшую поддержку проекта "Северный поток-2". Отмечен прогресс на переговорах о продлении транзита российского газа через территорию Украины после 1 января 2020 года,

– добавляют в Кремле.

По другим вопросам Путин и Меркель обсудили:

ситуацию в Ливии (подчеркнуто целесообразность наращивания политико-дипломатических усилий по урегулированию кризиса, в частности при посредничестве Германии и ООН);



войну в Сирии;



обсудили дальнейшие контакты,



поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками.

Ранее обмен пленными поздравили представители Евросоюза и посольство США.

Что известно об обмене пленными: коротко

Он должен был состояться в формате "всех на всех". В частности, об этом договорились во время недавнего нормандского саммита в Париже, а впоследствии такой обмен согласовала Трехсторонняя контактная группа в Минске.

Начался обмен между Украиной и представителями оккупантов в 11 часов 29 декабря на контрольно-пропускном пункте "Майорское" под Горловкой в Донецкой области. Завершился обмен около 16:00. После передачи удерживаемых, всех освобожденных из плена украинцев должны повезти в Краматорск, откуда те вылетят в Киев.

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