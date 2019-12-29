Обмен пленными: боевики освободили военных, которые ликвидировали главаря "народной милиции"

В рамках обмена пленными в воскресенье, 29 декабря, боевики освободили двух живых легенд российско-украинской войны – майора Сергея Иванчука и старшего солдата Ивана Деева.

В плену луганских боевиков оба находились почти три года – еще с февраля 2017 года, рассказал директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

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Обоих сильно пытали. Причина особая – ликвидация путем подрыва 4 февраля 2017 года в Луганске автомобиля Олега Анащенко, одного из главных командиров "народной милиции" луганских боевиков,

– пояснил Шевченко.

Именно Анащенко был одним из ключевых боевиков, причастного к сбитию 14 июня 2014 нашего Ил-76 с ротой украинских десантников, в результате чего погибли 49 военных.

"После таких обвинений, пыток и обнародованных их признаний – надеяться на возвращение было почти нереально. Впрочем Украина никогда не отказывается от своих воинов. Рад был внести толику усилий к возвращению именно этих двух парней, одного из которых знаю лично", – написал в своем фейсбуке спикер МВД.

Резюмируя, он заявил, что двое этих ребят вместе с Сергеем Глондарем и Александром Кориньковым, которых должны освободить донецкие боевики, стоят для государства больше, чем весь вражеский хлам, который Украина отдала за них противнику.

Сергей Иванчук – майор с позывным "Фугас", кавалер "Ордена Богдана Хмельницкого" II и III ступеней, экс-начальник инженерной службы 8 Хмельницкого СпП ССО.

Иван Деев – старший солдат с позывными "Бэтмен" и "Зона", кавалер ордена "За мужество" ІІІ степени. Боец 8 Хмельницкого СпП ССО.

Что известно об освобождении украинцев из плена?В воскресенье, 29 декабря вблизи КПВВ "Майорское" продолжается обмен пленными между Украиной и боевиками. В его рамках украинская власть уже вернула из плена луганских боевиков 25 человек.



Ожидается, что еще 55 украинцев должны освободить донецкие боевики. Украина зато по разным данным должна была освободить от 120 до 140 человек. 22 человека из списков боевиков уже отказались от обмена.