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      Обмін полоненими: бойовики звільнили військових, які ліквідували ватажка "народної міліції"

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      З полону бойовиків повернулися живі легенди російсько-української війни / фото: ОПУ

      У межах обміну полоненими у неділю, 29 грудня, бойовики звільнили двох живих легенд російсько-української війни – майора Сергія Іванчука та старшого солдата Івана Дєєва.

      У полоні луганських бойовиків обидва перебували майже три роки – ще з лютого 2017 року, розповів директор депуртаменту комунікації МВС України Артем Шевченко.

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      Обидва – катовані-перекатовані. Причина особлива – ліквідація шляхом підриву 4 лютого 2017 року у Луганську автомобіля Олега Анащенка, одного з головних командирів "народної міліції" луганських бойовиків,
      – пояснив Шевченко.

      Саме Анащенко був одним з ключових бойовиків, причетних до збиття 14 червня 2014 нашого Іл-76 з ротою українських десантників, внаслідок чого загинули 49 військових.

      "Після таких звинувачень, тортур і оприлюднених їхніх зізнань – сподіватися на повернення було майже нереально. Втім Україна ніколи не відмовляється від своїх воїнів. Радий був внести дещицю зусиль до повернення саме цих двох хлопців, одного з яких знаю особисто", – написав у своєму фейсбуці спікер МВС.

      Резюмуючи, він заявив, що двоє цих хлопців разом з Сергієм Глондарем та Олександром Коріньковим, яких мають звільнити донецькі бойовики, вартують для держави більше, ніж увесь ворожий непотріб, які Україна віддала за них противнику.

      Сергій Іванчук – майор з позивним "Фугас", кавалер "Ордену Богдана Хмельницького" ІІ та ІІІ ступенів, ексначальник інженерної служби 8 Хмельницького СпП ССО.

      Іван Дєєв – старший солдат з позивними "Бетмен" і "Зона", кавалер ордену "За мужність" ІІІ ступеня. Боєць 8 Хмельницького СпП ССО.

      Що відомо про звільнення українців з полону?У неділю, 29 грудня поблизу КПВВ "Майорське" триває обмін полоненими між Україною та бойовиками. У його межах українська влада вже повернула з полону луганських бойовиків 25 людей.

      Очікується, що ще 55 українців мають звільнити донецькі бойовики. Україна натомість за різними даними мала звільнити від 120 до 140 людей. 22 осіб зі списків бойовиків вже відмовилися від обміну.

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Війна на Донбасі Проросійські бойовики Обмін полоненими Новини України Новини політики Українці в полоні РФ Окуповані території Міністерство внутрішніх справ
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