Путін обговорив з Меркель великий обмін полоненими між Україною та бойовиками

Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Розмова відбулася з ініціативи російської сторони.

Як повідомляє пресслужба Кремля, Путін і Меркель, зокрема, обговорили обмін полоненими між Україною та окупованими територіями Донбасу та дали йому позитивну оцінку. У Росії стверджують, що обмін відбувся за схемою "всіх на всіх".

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Попередньо, бойовики передали Україні 76 осіб, а отримали 127. До обміну у в’язницях окупованого Донбасу перебували 227 осіб.

Окрім цього питання, лідери Росії та Німеччини також обговорили співпрацю в газовій сфері.

Підтверджено настрій на подальшу підтримку проєкту "Північний потік – 2". Відзначено прогрес на переговорах щодо продовження транзиту російського газу через територію України після 1 січня 2020 року,

– додають у Кремлі.

Щодо інших питань Путін і Меркель обговорили:

ситуацію в Лівії (підкреслено доцільність нарощування політико-дипломатичних зусиль з врегулювання кризи, зокрема за посередництва Німеччини та ООН);

війну в Сирії;

обговорили подальші контакти,

привітали один одного з різдвяними та новорічними святами.

Раніше обмін полоненими привітали представники Євросоюзу та посольство США.

Що відомо про обмін полоненими: коротко

Він мав відбутися у форматі "всіх на всіх". Зокрема, про це домовилися під час нещодавнього нормандського саміту в Парижі, а згодом такий обмін узгодила Тристороння контактна група у Мінську.

Розпочався обмін між Україною та представниками окупантів об 11 годині 29 грудня на контрольно-пропускному пункті "Майорське" під Горлівкою у Донецькій області. Завершився обмін близько 16:00. Після передачі утримуваних, усіх звільнених з полону українців мають повезти до Краматорська, звідки ті вилетять до Києва.

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