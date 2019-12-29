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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019

      Путін обговорив з Меркель великий обмін полоненими між Україною та бойовиками

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      Володимир Путін і Ангела Меркель / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Розмова відбулася з ініціативи російської сторони.

      Як повідомляє пресслужба Кремля, Путін і Меркель, зокрема, обговорили обмін полоненими між Україною та окупованими територіями Донбасу та дали йому позитивну оцінку. У Росії стверджують, що обмін відбувся за схемою "всіх на всіх".

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      Попередньо, бойовики передали Україні 76 осіб, а отримали 127. До обміну у в’язницях окупованого Донбасу перебували 227 осіб.

      Окрім цього питання, лідери Росії та Німеччини також обговорили співпрацю в газовій сфері.

      Підтверджено настрій на подальшу підтримку проєкту "Північний потік – 2". Відзначено прогрес на переговорах щодо продовження транзиту російського газу через територію України після 1 січня 2020 року,
      – додають у Кремлі.

      Щодо інших питань Путін і Меркель обговорили:

      • ситуацію в Лівії (підкреслено доцільність нарощування політико-дипломатичних зусиль з врегулювання кризи, зокрема за посередництва Німеччини та ООН);
      • війну в Сирії;
      • обговорили подальші контакти,
      • привітали один одного з різдвяними та новорічними святами.

      Раніше обмін полоненими привітали представники Євросоюзу та посольство США. 

      Що відомо про обмін полоненими: коротко

      Він мав відбутися у форматі "всіх на всіх". Зокрема, про це домовилися під час нещодавнього нормандського саміту в Парижі, а згодом такий обмін узгодила Тристороння контактна група у Мінську.

      Розпочався обмін між Україною та представниками окупантів об 11 годині 29 грудня на контрольно-пропускному пункті "Майорське" під Горлівкою у Донецькій області. Завершився обмін близько 16:00. Після передачі утримуваних, усіх звільнених з полону українців мають повезти до Краматорська, звідки ті вилетять до Києва.

      Важливо! Обмін полоненими: 76 українців вже на Батьківщині – список

      що ще варто знати про обмін полоненими між україною та бойовиками: 
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Обмін полоненими Володимир Путін Ангела Меркель Новини Росії
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