Обмін полоненими між Україною та бойовиками привітали у ЄС та США

Обмін полоненими між Україною та проросійськими бойовиками представник Євросоюзу назвав гарними новинами. А Посольство США заявило, що держава стоїть на боці багатьох українців, які залишаються в полоні в Росії і та в окупованому Криму.

"Гарні новини сьогодні: Україна та сепаратисти розпочинають обмін ув'язненими", – написав у твітері прессекретар Ради Європи Даніель Гольдген.

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"Ми вітаємо сьогоднішнє повернення звільнених полонених з підконтрольного Росії Донбасу, як було узгоджено на саміті в нормандському форматі 9 грудня", – повідомило у твітері Посольство США в Україні.

A good development today: Ukraine and separatists begin all-for-all prisoner swap - reports - Reuters https://t.co/4vvUHQYyQ5 — Daniel Holtgen (@CoESpokesperson) December 29, 2019

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"З огляду на те, що безперервна агресія Росії ставить керівників України перед важким вибором, ми стоїмо на боці наших українських партнерів і багатьох українців, які залишаються в полоні в Росії і в Криму", – наголосили в Посольстві США.

Так само привітали обмін і ще два члени нормандського формату – Німеччина та Франція. Посольство Франції в Україні наголосило, що обидві країни приєднуються до радості родин звільнених бранців.

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Ми вітаємо цей новий крок, який слідує за останнім самітом "нормандської четвірки", і закликаємо сторони виконати всі зобов'язання, взяті 9 грудня на Паризькому саміті,

– наголосили у посольстві Франції.

and welcome the release of 76 Ukrainian detainees and join in the joy of their families and of all Ukrainians. We welcome this new step which follows the recent N4 summit and call on the parties to implement all of the commitments made on December 9 at the Paris summit — La France en Ukraine (@FranceenUkraine) December 29, 2019

Крім того, привітали обмін і у Швейцарії. Посольство держави нагадало, що з останнього такого обміну минуло вже два роки. Там висловили радість у зв'язку з тим, що Швейцарія взяла участь у підготовці обміну.

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