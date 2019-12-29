Обмін полоненими між Україною та бойовиками привітали у ЄС та США
Обмін полоненими між Україною та проросійськими бойовиками представник Євросоюзу назвав гарними новинами. А Посольство США заявило, що держава стоїть на боці багатьох українців, які залишаються в полоні в Росії і та в окупованому Криму.
"Гарні новини сьогодні: Україна та сепаратисти розпочинають обмін ув'язненими", – написав у твітері прессекретар Ради Європи Даніель Гольдген.
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"Ми вітаємо сьогоднішнє повернення звільнених полонених з підконтрольного Росії Донбасу, як було узгоджено на саміті в нормандському форматі 9 грудня", – повідомило у твітері Посольство США в Україні.
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"З огляду на те, що безперервна агресія Росії ставить керівників України перед важким вибором, ми стоїмо на боці наших українських партнерів і багатьох українців, які залишаються в полоні в Росії і в Криму", – наголосили в Посольстві США.
Так само привітали обмін і ще два члени нормандського формату – Німеччина та Франція. Посольство Франції в Україні наголосило, що обидві країни приєднуються до радості родин звільнених бранців.
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Ми вітаємо цей новий крок, який слідує за останнім самітом "нормандської четвірки", і закликаємо сторони виконати всі зобов'язання, взяті 9 грудня на Паризькому саміті,
– наголосили у посольстві Франції.
Крім того, привітали обмін і у Швейцарії. Посольство держави нагадало, що з останнього такого обміну минуло вже два роки. Там висловили радість у зв'язку з тим, що Швейцарія взяла участь у підготовці обміну.
Що відомо про обмін полоненими
- 29 грудня між Україною та представниками окупантів Донбасу відбувся великий обмін полоненими на контрольно-пропускному пункті "Майорське" на Донеччині.
- Так, українська сторона передала окупантам 123 осіб, а бойовики віддали Україні 76 полонених. При цьому 22 осіб, яких передала українська сторона, відмовились повертатись на окуповані території.
- Зокрема, серед звільнених з полону українців – 12 військових. Бойовики віддали і письменника, журналіста "Радіо Свобода" Станіслава Асєєва.
- Список звільнених з полону українців читайте тут.
- А серед переданих бойовикам осіб – 5 ексберкутівців, яких в Україні судили за підозрою у розстрілах активістів Майдану в 2014 році. Передали окупантам і бразильця Рафаеля Лусваргі, засудженого в Україні на 13 років за бої на стороні терористів.