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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019

      Обмін полоненими між Україною та бойовиками привітали у ЄС та США

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      Обмін полоненими між Україною та бойовиками 29 грудня / Getty Images

      Обмін полоненими між Україною та проросійськими бойовиками представник Євросоюзу назвав гарними новинами. А Посольство США заявило, що держава стоїть на боці багатьох українців, які залишаються в полоні в Росії і та в окупованому Криму.

      "Гарні новини сьогодні: Україна та сепаратисти розпочинають обмін ув'язненими", – написав у твітері прессекретар Ради Європи Даніель Гольдген.

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      "Ми вітаємо сьогоднішнє повернення звільнених полонених з підконтрольного Росії Донбасу, як було узгоджено на саміті в нормандському форматі 9 грудня", – повідомило у твітері Посольство США в Україні.

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      "З огляду на те, що безперервна агресія Росії ставить керівників України перед важким вибором, ми стоїмо на боці наших українських партнерів і багатьох українців, які залишаються в полоні в Росії і в Криму", – наголосили в Посольстві США.

      Так само привітали обмін і ще два члени нормандського формату – Німеччина та Франція. Посольство Франції в Україні наголосило, що обидві країни приєднуються до радості родин звільнених бранців.

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      Ми вітаємо цей новий крок, який слідує за останнім самітом "нормандської четвірки", і закликаємо сторони виконати всі зобов'язання, взяті 9 грудня на Паризькому саміті,
      – наголосили у посольстві Франції.

      Крім того, привітали обмін і у Швейцарії. Посольство держави нагадало, що з останнього такого обміну минуло вже два роки. Там висловили радість у зв'язку з тим, що Швейцарія взяла участь у підготовці обміну.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Нормандський формат Нормандська зустріч 2019 Швейцарія Новини Франції Новини України Обмін полоненими Війна на Донбасі Окуповані території Проросійські бойовики Євросоюз Новини США
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