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      Обмен пленными между Украиной и боевиками поздравили в ЕС и США

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      Обмен пленными между Украиной и боевиками 29 декабря / Getty Images

      Обмен пленными между Украиной и пророссийскими боевиками представитель Евросоюза назвал хорошими новостями. А Посольство США заявило, что государство стоит на стороне многих украинцев, остающихся в плену в России и в оккупированном Крыму.

      "Хорошие новости сегодня: Украина и сепаратисты начинают обмен заключенными", – написал в твиттере пресс-секретарь Совета Европы Даниэль Гольдген.

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      "Мы приветствуем сегодняшнее возвращение освобожденных пленных из подконтрольного России Донбасса, как было согласовано на саммите в нормандском формате 9 декабря", – сообщило в twitter Посольство США в Украине.

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      "Учитывая то, что непрерывная агрессия России ставит руководителей перед трудным выбором, мы стоим на стороне наших украинских партнеров и многих украинцев, остающихся в плену в России и в Крыму", – подчеркнули в Посольстве США.

      Что известно об обмене пленными

      Обмен пленными между Украиной и Россией 29 декабря: видео
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости США Евросоюз Пророссийские боевики Оккупированные территории Война на Донбассе Обмен пленными
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