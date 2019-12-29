Обмен пленными между Украиной и боевиками поздравили в ЕС и США
Обмен пленными между Украиной и пророссийскими боевиками представитель Евросоюза назвал хорошими новостями. А Посольство США заявило, что государство стоит на стороне многих украинцев, остающихся в плену в России и в оккупированном Крыму.
"Хорошие новости сегодня: Украина и сепаратисты начинают обмен заключенными", – написал в твиттере пресс-секретарь Совета Европы Даниэль Гольдген.
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"Мы приветствуем сегодняшнее возвращение освобожденных пленных из подконтрольного России Донбасса, как было согласовано на саммите в нормандском формате 9 декабря", – сообщило в twitter Посольство США в Украине.
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"Учитывая то, что непрерывная агрессия России ставит руководителей перед трудным выбором, мы стоим на стороне наших украинских партнеров и многих украинцев, остающихся в плену в России и в Крыму", – подчеркнули в Посольстве США.
Что известно об обмене пленными
- 29 декабря между Украиной и представителями оккупантов Донбасса состоялся большой обмен пленными на контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области.
- Так, украинская сторона передала оккупантам 123 человека, а боевики отдали Украине 76 пленных. При этом 22 человека, которых передала украинская сторона, отказались возвращаться на оккупированные территории.
- В частности, среди освобожденных из плена украинцев – 12 военных. Боевики отдали и писателя, журналиста "Радио Свобода" Станислава Асеева.
- Список освобожденных из плена украинцев читайте здесь.
- А среди переданных боевикам лиц – 5 экс-беркутовцев, которых в Украине судили по подозрению в расстрелах активистов Майдана в 2014 году. Передали оккупантам и бразильца Рафаэля Лусварги, осужденного в Украине на 13 лет за бои на стороне террористов.