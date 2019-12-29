Обмен пленными между Украиной и боевиками поздравили в ЕС и США

Обмен пленными между Украиной и пророссийскими боевиками представитель Евросоюза назвал хорошими новостями. А Посольство США заявило, что государство стоит на стороне многих украинцев, остающихся в плену в России и в оккупированном Крыму.

"Хорошие новости сегодня: Украина и сепаратисты начинают обмен заключенными", – написал в твиттере пресс-секретарь Совета Европы Даниэль Гольдген.

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"Мы приветствуем сегодняшнее возвращение освобожденных пленных из подконтрольного России Донбасса, как было согласовано на саммите в нормандском формате 9 декабря", – сообщило в twitter Посольство США в Украине.

A good development today: Ukraine and separatists begin all-for-all prisoner swap - reports - Reuters https://t.co/4vvUHQYyQ5 — Daniel Holtgen (@CoESpokesperson) December 29, 2019

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"Учитывая то, что непрерывная агрессия России ставит руководителей перед трудным выбором, мы стоим на стороне наших украинских партнеров и многих украинцев, остающихся в плену в России и в Крыму", – подчеркнули в Посольстве США.

Что известно об обмене пленными