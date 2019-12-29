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      Политическое решение вопреки закону: Transparency International об освобождении экс-беркутовцев

      50 Читати новину українською
      Майдан 2014 / glavred.info

      Включение в список на обмен с Россией и пророссийскими боевиками бывших беркутовцев, обвиняемых в убийстве людей на Майдане в 2014 году, является политическим шагом. Так считают в Transparency International.

      Власть пошла на освобождение экс-беркутовцев и позволила их обменять – такие действия разрушают доверие к правосудию и попыткам ее реформировать. Об этом говорится в сообщении на сайте Transparency International.

      Читайте также: Отец погибшего героя Майдана об обмене беркутовцев: благими намерениями вымощена дорога в ад

      Однако в организации понимают, что в ситуации, которая сейчас сложилась, нет одного правильного выбора.

      Когда общество предстает перед таким сложным выбором, справедливость должен защитить независимый арбитр – суд и прокуратура. К сожалению, ни суд, ни прокуратура не смогли выполнить свой конституционный долг по делу о расстрелах Героев Небесной Сотни,
      – констатируют в Transparency International.

      Замену прокуроров по делу о преступлениях на Майдане и "очевидное давление на суд" для изменения меры пресечения и освобождения экс-беркутовцев – ощутимый удар по правосудию.

      "Обстоятельства дела и уже продемонстрированные в суде доказательства подтверждали целесообразность и необходимость взятия под стражу этих лиц до вынесения им приговоров. Вместо этого мы стали свидетелями того, как резко и очевидно система правосудия подменяет закон политическим решением", – говорится в сообщении.

      Ситуацию с освобождением экс-беркутовцев назвали "политическим "ручным" управлением со стороны власти вопреки требованиям закона".

      Государство Украина рискует поставить свою систему правосудия в заложники пожеланий государства-агрессора,
      – подытожили в Transparency International.

      К теме: Экс-беркутовцев, подозреваемых в расстрелах Майдана, передали боевикам, – адвокат

      Что известно об освобождении экс-беркутовцев?28 декабря суд отпустил из-под ареста под личное обязательство всех пятерых бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", вероятно, причастных к убийствам на Майдане в 2014 году. 29 декабря их обменяли на украинцев, которые были в плену пророссийских боевиков на оккупированных территориях .

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Обмен пленными Небесная Сотня Украина – Россия Революция достоинства Беркут
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