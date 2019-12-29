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      Політичне рішення всупереч закону, – Transparency International про звільнення ексберкутівців

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      Майдан 2014 / glavred.info

      Включення до списку на обмін із Росією та проросійськими бойовиками колишніх беркутівців, обвинувачених у вбивстві людей на Майдані у 2014, є політичним кроком. Так вважають в Transparency International.

      Влада пішла на звільнення ексберкутівців та дозволила їх обміняти – такі дії руйнують довіру до правосуддя та спроб її реформувати. Про це мовиться у повідомленні на сайті Transparency International.

      Читайте також: Батько загиблого героя Майдану про обмін беркутівців: благими намірами вимощена дорога в пекло

      Однак в організації розуміють, що у ситуації, яка зараз склалася, немає одного правильного вибору.

      Коли суспільство постає перед таким складним вибором, справедливість має захистити незалежний арбітр – суд та прокуратура. На жаль, ані суд, ані прокуратура не змогли виконати свій конституційний обов'язок у справі про розстріли Героїв Небесної Сотні,
      – констатують у Transparency International.

      Заміну прокурорів у справі про злочини на Майдані та "очевидний тиск на суд" для зміни запобіжних заходів і звільнення ексберкутівців – відчутний удар по правосуддю.

      "Обставини справи та вже продемонстровані в суді докази підтверджували доцільність і необхідність взяття під варту цих осіб до винесення їм вироків. Натомість ми стали свідками того, як різко та очевидно система правосуддя підміняє закон політичним рішенням", – мовиться у повідомленні.

      Ситуацію зі звільненням ексберкутівців назвали "політичним "ручним" керуванням з боку влади всупереч вимогам закону".

      Держава Україна ризикує поставити свою систему правосуддя в заручники побажань держави-агресора,
      – підсумували у Transparency International.

      До теми: Ексберкутців, яких підозрюють у розстрілах Майдану, передали бойовикам, – адвокат

      Що відомо про звільнення ексберкутівців?28 грудня суд відпустив з-під арешту під особисте зобов'язання усіх п'ятьох колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут", ймовірно, причетних до вбивств на Майдані у 2014. 29 грудня їх обміняли на українців, що були в полоні проросійських бойовиків на окупованих територіях.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Обмін полоненими Україна – Росія Новини України Беркут Революція Гідності Небесна Сотня
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