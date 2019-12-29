Путін напав на мою землю, але ми повернемося, – звільнений з полону українець

Звільнений з полону українець Віктор Савін жорстко звернувся до Росії та підконтрольних їй бойовиків. Він пообіцяв, що Україна обов'язково повернеться на свої території, які окупував агресор.

Цю заяву Савін зробив одразу після обміну полоненими на КПВВ "Майорське" у Донецькій області. Відео його промови опублікувало "Радіо Свобода" у твіттері.

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Чоловік пригадав, що провів у полоні російських найманців близько 5 років. Його тримали в нелюдських умовах у підвалах, а потім ще 3 місяці у колонії.

"Я попав у колонію, як в санаторій. Ви розумієте, що таке 5 років у підвалі? У колонії – нормально, але катують не в колонії і допитують теж не в колонії", – сказав він.

Що відомо про Віктора Савіна? Був єдиним депутатом Донецької облради, який виступав проти "Партії Регіонів" і їхнього кандидата Віктора Януковича. На початку 2015 року бойовики "ДНР" призначили його на керівну посаду, а вже навесні вже звинуватили в підготовці до "захоплення влади". Згодом чоловіка засудили до 23 років ув’язнення.



Сам Савін переконує, що, перебуваючи на посаді голови районної адміністрації при "ДНР", готував з однодумцями "Український батальйон Макіївка". Він повинен був посприяти українській армії вибити бойовиків з міста в момент наступу.

Звільнений з полону Віктор подякував президенту Володимиру Зеленському за звільнення з полону бойовиків. Також він пообіцяв, що Україна поверне собі свою землю, а він повернеться до рідного міста.

Ми надовго не прощаємося. Це наша земля, це моє рідне місто. Я представляв Донецьк від міста Макіївка, я багато зробив для міста і за це я сидів в своєму ж місті, в своїй же колонії, якій багато допомагав... Путін напав на мою країну, топче мою землю.. Мене катували представники РФ, а охороняли бійці ВДВ Росії, я знаю, хто є хто,

– заявив Савін.

Звернення Василя Савіна, якого звільняють з ОРДО pic.twitter.com/pGYISsKylG — Радіо Свобода (@radiosvoboda) December 29, 2019

Що відомо про обмін полоненими?Про обмін утримуваними особами у форматі "всіх на всіх" домовилася Тристороння контактна група у Мінську. Попередньо провести обмін до кінця року також домовлялись президент України Володимир Зеленський і Росії Володимир Путін на нормандській зустрічі у Парижі 9 грудня.



Розпочався великий обмін між Україною та представниками окупантів в 11 годині 29 грудня на контрольно-пропускному пункті "Майорське" під Горлівкою у Донецькій області. На Батьківщину повернулися 76 полонених. Україна передала російській стороні 127 утримуваних.