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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Путин напал на мою землю, но мы вернемся, – освобожденный из плена украинец

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      Освобожденный из плена украинец пообещал вернуться в родную Макеевку / radiosvoboda.org

      Освобожденный из плена украинец Виктор Савин жестко обратился к России и подконтрольным ей боевикам. Он пообещал, что Украина обязательно вернется на свои территории, которые оккупировал агрессор.

      Это заявление Савин сделал сразу после обмена пленными на КПВВ "Майорское" в Донецкой области. Видео его речи опубликовала "Радио Свобода" в твиттере.

      Важно: Обмен пленными между Украиной и Россией завершился: фото и видео

      Мужчина вспомнил, что провел в плену российских наемников около 5 лет. Его держали в нечеловеческих условиях в подвалах, а потом еще 3 месяца в колонии.

      "Я попал в колонию, как в санаторий. Вы понимаете, что такое 5 лет в подвале? В колонии – нормально, но пытают не в колонии и допрашивают тоже не в колонии", – сказал он.

      Что известно о Викторе Савине?Был единственным депутатом Донецкого облсовета, который выступал против Партии Регионов и их кандидата Виктора Януковича. В начале 2015 года боевики "ДНР" назначили его на руководящую должность, а уже весной уже обвинили в подготовке к "захвату власти". Впоследствии мужчину приговорили к 23 годам заключения.

      Сам Савин убеждает, что, находясь на посту главы районной администрации при "ДНР", готовил с единомышленниками "Украинский батальон Макеевка". Он должен был посодействовать украинской армии выбить боевиков из города в момент наступления.

      Освобожденный из плена Виктор поблагодарил президента Владимира Зеленского за освобождение из плена боевиков. Также он пообещал, что Украина вернет себе свою землю, а он вернется в родной город.

      Мы надолго не прощаемся. Это наша земля, это мой родной город. Я представлял Донецк от города Макеевка, я много сделал для города и за это я сидел в своем же городе, в своей же колонии, которой много помогал... Путин напал на мою страну, топчет мою землю.. Меня пытали представители РФ, а охраняли бойцы ВДВ России, я знаю, кто есть кто,
      – заявил Савин.

       

       

      Что известно об обмене пленными?Об обмене удерживаемыми лицами в формате "всех на всех" договорилась Трехсторонняя контактная группа в Минске. Предварительно провести обмен до конца года также договаривались президент Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин на нормандской встрече в Париже 9 декабря.

      Начался большой обмен между Украиной и представителями оккупантов в 11 часов 29 декабря на контрольно-пропускном пункте "Майорское" под Горловкой в Донецкой области. На Родину вернулись 76 пленных. Украина передала российской стороне 127 удерживаемых.

      Обмен пленными между Украиной и Россией завершился: фото и видео
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости России Обмен пленными Новости Украины Украинцы в плену РФ Пророссийские боевики Новости политики Украина – Россия Владимир Путин
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