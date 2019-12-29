5 звільнених з полону українців залишились на окупованому Донбасі, – Зеленський
Під час обміну полоненими проросійські бойовики передали Україні 81 заручника. Більшість з них вже повернулися на підконтрольні Києву території. Але 5 залишились на окупованому Донбасі, адже там залишились їхні рідні.
Президент Володимир Зеленський під час брифінгу у "Борисполі" відзначив, що обмін полоненими став першою виконаною частиною того, про що домовлялись лідери на нормандському саміті у Парижі.
Важливо: Обмін полоненими між Україною і Росією завершився: фото та відео
За словами Зеленського, сьогоднішнє повернення полонених – велика перемога для України.
"Найголовніше те, що люди вдома. Як ми говорили – так і зробили. До Нового року. Тому зустрічати Новий рік будуть в сім'ях, вдома, з батьками, з дітьми. Це прекрасно, я щасливий. Упевнений, що вони теж", – сказав він.
Глава держави додав, що загалом проросійські бойовики передали українській стороні понад 80 бранців.
Звільнено 81 людину, з них 76 людей зараз перебувають на підконтрольній Києву території України. П'ятеро залишились на тимчасово окупованих територіях, тому що там – їхні сім’ї,
– наголосив Зеленський.
Президент підкреслив, що ці українці зможуть приїхати на підконтрольну територію, якщо захочуть. Влада обіцяє забезпечити їм усім, що для них важливо.
Новина доповнюється...
Обмін полоненими: головне
- Про обмін утримуваними особами у форматі "всіх на всіх" домовилася Тристороння контактна група у Мінську. Попередньо провести обмін до кінця року також домовлялись президент України Володимир Зеленський і Росії Володимир Путін на нормандській зустрічі у Парижі 9 грудня.
- Розпочався великий обмін між Україною та представниками окупантів об 11 годині 29 грудня на контрольно-пропускному пункті "Майорське" під Горлівкою у Донецькій області.
- На Батьківщину повернулися 76 полонених. Серед звільнених українців – 12 військових і письменник, журналіст "Радіо Свобода" Станіслав Асєєв.
- Україна передала російській стороні 127 утримуваних. Серед них скандальні 5 ексберкутівців, яких в Україні судили за підозрою у розстрілах активістів Майдану в 2014 році.