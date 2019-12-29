5 звільнених з полону українців залишились на окупованому Донбасі, – Зеленський

Під час обміну полоненими проросійські бойовики передали Україні 81 заручника. Більшість з них вже повернулися на підконтрольні Києву території. Але 5 залишились на окупованому Донбасі, адже там залишились їхні рідні.

Президент Володимир Зеленський під час брифінгу у "Борисполі" відзначив, що обмін полоненими став першою виконаною частиною того, про що домовлялись лідери на нормандському саміті у Парижі.

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За словами Зеленського, сьогоднішнє повернення полонених – велика перемога для України.

"Найголовніше те, що люди вдома. Як ми говорили – так і зробили. До Нового року. Тому зустрічати Новий рік будуть в сім'ях, вдома, з батьками, з дітьми. Це прекрасно, я щасливий. Упевнений, що вони теж", – сказав він.

Глава держави додав, що загалом проросійські бойовики передали українській стороні понад 80 бранців.

Звільнено 81 людину, з них 76 людей зараз перебувають на підконтрольній Києву території України. П'ятеро залишились на тимчасово окупованих територіях, тому що там – їхні сім’ї,

– наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що ці українці зможуть приїхати на підконтрольну територію, якщо захочуть. Влада обіцяє забезпечити їм усім, що для них важливо.

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