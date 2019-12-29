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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019

      5 звільнених з полону українців залишились на окупованому Донбасі, – Зеленський

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      Під час обміну полоненими проросійські бойовики передали Україні 81 заручника. Більшість з них вже повернулися на підконтрольні Києву території. Але 5 залишились на окупованому Донбасі, адже там залишились їхні рідні.

      Президент Володимир Зеленський під час брифінгу у "Борисполі" відзначив, що обмін полоненими став першою виконаною частиною того, про що домовлялись лідери на нормандському саміті у Парижі.

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      За словами Зеленського, сьогоднішнє повернення полонених – велика перемога для України.

      "Найголовніше те, що люди вдома. Як ми говорили – так і зробили. До Нового року. Тому зустрічати Новий рік будуть в сім'ях, вдома, з батьками, з дітьми. Це прекрасно, я щасливий. Упевнений, що вони теж", – сказав він.

      Глава держави додав, що загалом проросійські бойовики передали українській стороні понад 80 бранців. 

      Звільнено 81 людину, з них 76 людей зараз перебувають на підконтрольній Києву території України. П'ятеро залишились на тимчасово окупованих територіях, тому що там – їхні сім’ї,
      – наголосив Зеленський. 

      Президент підкреслив, що ці українці зможуть приїхати на підконтрольну територію, якщо захочуть. Влада обіцяє забезпечити їм усім, що для них важливо.

      Новина доповнюється...

      Обмін полоненими: головне

      • Про обмін утримуваними особами у форматі "всіх на всіх" домовилася Тристороння контактна група у Мінську. Попередньо провести обмін до кінця року також домовлялись президент України Володимир Зеленський і Росії Володимир Путін на нормандській зустрічі у Парижі 9 грудня.
      • Розпочався великий обмін між Україною та представниками окупантів об 11 годині 29 грудня на контрольно-пропускному пункті "Майорське" під Горлівкою у Донецькій області.
      • На Батьківщину повернулися 76 полонених. Серед звільнених українців – 12 військових і письменник, журналіст "Радіо Свобода" Станіслав Асєєв.
      • Україна передала російській стороні 127 утримуваних. Серед них скандальні 5 ексберкутівців, яких в Україні судили за підозрою у розстрілах активістів Майдану в 2014 році.
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      Теги: Новини України Новини політики
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