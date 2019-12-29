6 освобожденных из плена украинцев остались на оккупированном Донбассе, – Зеленский
При обмене пленными пророссийские боевики передали Украине 81 заложника. Большинство из них уже вернулись на подконтрольные Киеву территории. Но 6 остались на оккупированном Донбассе, ведь там остались их родные.
Президент Владимир Зеленский во время брифинга в "Борисполе" отметил, что обмен пленными стал первой выполненной частью того, о чем договаривались лидеры нормандского саммита в Париже.
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По словам Зеленского, сегодняшнее возвращение пленных – большая победа для Украины.
"Самое главное, что люди дома. Как мы говорили – так и сделали. До Нового года. Поэтому встречать Новый год будут в семьях, дома, с родителями, с детьми. Это прекрасно, я счастлив. Уверен, что они тоже", – сказал он.
Глава государства добавил, что несколько освобожденных из плена украинцев остались на оккупированных территориях из-за их семей.
Освобожден 81 человек, из них 76 человек сейчас находятся на подконтрольной Киеву территории Украины. Шестеро остались на временно оккупированных территориях, потому что там – их семьи,
– отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что эти украинцы смогут приехать на подконтрольную территорию, если захотят. Власти обещают обеспечить их всем, что для них важно.
Обмен пленными: главное
- Об обмене удерживаемых лиц в формате "всех на всех" договорилась Трехсторонняя контактная группа в Минске. Предварительно провести обмен до конца года также договаривались президент Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин на нормандской встрече в Париже 9 декабря.
- Начался большой обмен между Украиной и представителями оккупантов в 11 часов 29 декабря на контрольно-пропускном пункте "Майорское" под Горловкой в Донецкой области.
- На Родину вернулись 76 пленных. Среди освобожденных украинцев – 12 военных и писатель, журналист "Радио Свобода" Станислав Асеев.
- Украина передала российской стороне 127 удерживаемых. Среди них скандальные 5 экс-беркутовцев, которых в Украине судили по подозрению в расстрелах активистов Майдана в 2014 году.