Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла Ріна Рєзнік – керівниця служби супроводу бригади "Азов".

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Які складнощі роботи з військовими

Ріна Рєзнік пояснила, що бійці, які були в полоні, дійсно часто хочуть одразу повернутися у стрій. Водночас ті військові, у яких вже є сім'ї, хочуть якийсь час побути з рідними.

Та й багато хто змінює місце служби – йде на підвищення чи просто в іншу сферу. Деякі хочуть просто якийсь час відпочити. Але дійсно, наші бійці, азовці, яких обміняли з полону, хочуть повертатися у стрій. Навіть якщо вони були поранені,

– сказала керівниця служби супроводу бригади "Азов".

За словами дівчини, саме тому військових складно до чогось примусити. Однак їм вдалося домовитися –бійці пройдуть лікування та всіх лікарів, і якщо ті скажуть, що можна повертатися на службу, військові дійсно матимуть таку можливість.

Ріна Рєзнік додала, що більшість військовослужбовців "Азову" повертаються у стрій після поранень: чи на свої старі посади, чи на нові.

Ми намагаємося завжди адаптувати всі можливості для бійців, щоб вони повернулися туди, де зможуть виконувати свою функцію максимально комфортно,

– пояснила вона.

Зазначається, що за потреби військових навчають чомусь новому – йдеться про перепрофілізацію на саперів, інженерів безпілотників, керування дронами, а бійців, які мають серйозний досвід, – на офіцерів штабної роботи.