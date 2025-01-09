Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала Рина Резник – руководитель службы сопровождения бригады "Азов".

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Какие сложности работы с военными

Рина Резник объяснила, что бойцы, которые были в плену, действительно часто хотят сразу вернуться в строй. В то же время те военные, у которых уже есть семьи, хотят некоторое время побыть с родными.

И многие меняют место службы – идет на повышение или просто в другую сферу. Некоторые хотят просто какое-то время отдохнуть. Но действительно, наши бойцы, азовцы, которых обменяли из плена, хотят возвращаться в строй. Даже если они были ранены,

– сказала руководитель службы сопровождения бригады "Азов".

По словам девушки, именно поэтому военных сложно к чему-то принудить. Однако им удалось договориться – бойцы пройдут лечение и всех врачей, и если те скажут, что можно возвращаться на службу, военные действительно будут иметь такую возможность.

Рина Резник добавила, что большинство военнослужащих "Азова" возвращаются в строй после ранений: или на свои старые должности, или на новые.

Мы стараемся всегда адаптировать все возможности для бойцов, чтобы они вернулись туда, где смогут выполнять свою функцию максимально комфортно,

– объяснила она.

Отмечается, что при необходимости военных обучают чему-то новому – речь идет о перепрофилировании на саперов, инженеров беспилотников, управления дронами, а бойцов, которые имеют серьезный опыт, – на офицеров штабной работы.