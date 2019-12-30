Большой обмен пленными между Украиной и боевиками: все, что известно – фото, видео

Утром 29 декабря на контрольно -пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен пленными между Россией и Украиной. О всех событиях, которые ему предшествовали, и как происходил сам процесс – в нашем материале.

Пленные украинцы вернулись: как все начиналось

Обмен состоялся на контрольном пункте "Майорское". Сюда как со стороны фейковых "ЛНР", так и со стороны "ДНР" прибыли автобусы с людьми, которых боевики передали Украине. На этих же автобусах удерживаемые на украинской территории отправились на оккупированные. Интересно, что сам контрольный пункт в день обмена не работал.

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Ситуация на контрольном пункте "Майорское" перед обменом

Среди тех, кого получили боевики, были, в частности, освобожденные накануне бывшие "беркутовцы", обвиняемые в теракте возле Дворца спорта в Харькове в 2015 году, подозреваемые в причастности к захвату здания МВД в Мариуполе 9 мая 2014 года, а также пророссийский боевик из Бразилии Рафаэль Лусварги.

Взамен Украина получила в основном военных и гражданских. Также домой вернулся журналист "Радио Свобода" Станислав Асеев.

Как происходил обмен пленными между Украиной и боевиками: видео 24 канала

Предварительно, боевики передали Украине 76 человек, а получили 124. До обмена в тюрьмах оккупированного Донбасса находились 227 человек.

Кого боевики передали Украине

Во время обмена не обошлось без курьеза. И "героем дня" стали, как это ни странно, боевики. Дело в том, что их автобус, прибывая в "Майорское" попал в ДТП. Правда, авария была не слишком сильной, поэтому пострадать в ней вряд ли кто-то мог. Заметим, что, кроме самих пленных, в автобусе также находились представители сепаратистских СМИ.

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Как встречали пленных украинцев

После Майорского освобожденные украинцы отправились в Чугуев на Харьковщине, а оттуда уже военным самолетом отправились в "Борисполь". В столичном аэропорту их встречали родные и близкие. Возглавил делегацию президент Владимир Зеленский вместе с командой.

Как встречали бывших бранцев боевиков в "Борисполе"

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Что говорят об обмене пленными в Украине и России

Как официальный Киев, так и Москва поздравили обмен пленными. Также к ним присоединилась и Германия. В частности, об этом заявил канцлер страны Ангела Меркель во время телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным.

В то же время глава международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев отметил, что этот обмен дает надежду на то, что в ближайшее время будут реализованы все пункты минских соглашений.

"Формула Штайнмайера и очередной обмен удерживаемыми лицами создают для этого необходимые предпосылки. Дело – за политической волей Киева прежде всего и, разумеется, Донецка с Луганском – не в последнюю очередь. Сейчас эту волю все же проявили, несмотря на сопротивление с обеих сторон", – добавил сенатор.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова отметила, что некоторые из освобожденных из плена годами не имел возможности ступить на родную землю и обнять родных.

Благодарна всем, кто приложил неимоверные усилия для того, чтобы процесс взаимного освобождения состоялся. Украина еще раз доказала, что главной ценностью для государства являются ее люди. Мы никогда не оставим наших соотечественников без внимания и поддержки,

– отметила она.

Что известно о следующем обмене пленными

Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона видит для себя приоритетом работу над формулой обмена удерживаемыми лицами "всех на всех". Поэтому этот вопрос планируют поднять на следующих раундах переговоров в нормандской формате.

Кроме того, в представительстве Президента Украины в АР Крым сообщили, что крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией.

Ни один гражданин Украины, крымский татарин или украинец, не забыт. Борьба за каждого нашего гражданина продолжается. Совместными усилиями освободим каждого и освободим Крым,

– отметили в ведомстве.

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Что известно о подготовке к обмену пленными

Об обмене пленными в формате "всех на всех" до Нового года украинский гарант Владимир Зеленский и хозяин Кремля Владимир Путин договорились во время нормандского саммита 9 декабря.

Впоследствии на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске украинская и российская стороны так и не смогли согласовать этот вопрос. Кремль, в частности, требовал, чтобы Украина договаривалась с представителями оккупированных территорий. При этом последние обвинили Украину в том, что она якобы не согласовывает механизм юридической очистки на обмениваемых лиц, то есть снятие с них судимости. Нет также ясности относительно количества лиц для обмена и не согласованы списки.

Еще одна преграда появилась 20 декабря, когда несколько десятков удерживаемых, которых Киев планировал передать в рамках обмена боевикам на Донбассе, попросили исключить их из списков.

23 декабря в Минске Трехсторонняя контактная группа все же договорилась об обмене пленных в формате "всех на всех".

Сколько украинцев оставалось в плену России к обмену 29 декабря / Инфографика 24 канала