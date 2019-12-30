Великий обмін полоненими між Україною та бойовиками: усе, що відомо – фото, відео

Уранці 29 грудня на контрольно -пропускному пункті "Майорське" на Донеччині відбувся обмін полоненими між Росією та Україною. а вже увечері усі звільнені українці прибули до Києва. Про усі події, які йому передували та як відбувався сам процес – у нашому матеріалі.

Полонені українці повернулись: як усе починалось

Обмін відбувся на контрольному пункті "Майорське". Сюди як з боку фейкової "ЛНР", так і з боку "ДНР" прибули автобуси з людьми, яких бойовики передали Україні. На цих же автобусах утримувані на українській території вирушили на окуповані. Цікаво, що сам контрольний пункт у день обміну не працював.

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Ситуація на контрольному пункті "Майорське" перед обміном

Серед тих, кого отримали бойовики, були, зокрема, звільнені напередодні колишні "беркутівці", обвинувачені у теракті біля Палацу спорту в Харкові у 2015 році, підозрювані у причетності до захоплення будівлі МВС у Маріуполі 9 травня 2014 року, а також проросійського бойовика з Бразилії Рафаеля Лусваргі.

Натомість Україна отримала здебільшого військових і цивільних. Також додому повернувся журналіст "Радіо Свобода" Станіслав Асєєв.

Як відбувався обмін полоненими між Україною та бойовиками: відео 24 каналу

Попередньо, бойовики передали Україні 76 осіб, а отримали 124. До обміну у в’язницях окупованого Донбасу перебували 227 осіб.

Кого бойовики передали Україні

Під час обміну не минулося без курйозу. І "героєм дня" стали, як це не дивно, бойовики. Річ у тім, що їхній автобус, прибуваючи до "Майорського" потрапив у ДТП. Щоправда, аварія була не надто сильною, тому постраждати у ній навряд чи хтось міг. Зауважимо, що, окрім самих полонених, у автобусі також перебували представники сепаратистських ЗМІ.

Бойовики потрапили у ДТП під час обміну полоненими: відео

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Як зустрічали полонених українців

Після Майорського звільнені українці вирушили до Чугуєва на Харкіщині, а звідти вже військовим літаком відправилися до "Борисполя". У столичному аеропорту їх зустрічали рідні та близькі. Очолив делегацію президент Володимир Зеленьский разом із командою.

Як зустрічали ексбранців бойовиків у "Борисполі"

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Що кажуть про обмін полоненими в Україні та Росії

Як офіційний Київ, так і Москва привітали обмін полоненими. Також до них долучилася й Німеччина. Зокрема, на цьому наголосила канцлерка країни Ангела Меркель під час телефонної розмови з російським президентом Володимиром Путіним.

Водночас очільник міжнародного комітету Ради Федерації РФ Костянтин Косачов зауважив, що цей обмін дає надію на те, що найближчим часом буде реалізовано всі пункти мінських угод.

"Формула Штайнмаєра та черговий обмін утримуваними особами створюють для цього необхідні передумови. Справа – за політичною волею Києва передусім і, зрозуміло, Донецька з Луганськом – не в останню. Зараз цю волю все ж проявили, попри опір з обох сторін", – додав сенатор.

Українська омбудсмен Людмила Денісова наголосила, що дехто зі звільнених з полону роками не мав можливості ступити на рідну землю та обійняти рідних.

Вдячна усім, хто доклав неймовірних зусиль для того, щоб процес взаємного звільнення відбувся. Україна ще раз довела, що головною цінністю для держави є її люди. Ми ніколи не залишимо наших співвітчизників без уваги та підтримки,

– зауважила вона.

Що відомо про наступний обмін полоненими

Український міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що українська сторона бачить для себе пріоритетом роботу над формулою обміну утримуваними особами "всіх на всіх". Тож це питання планують підняти на наступних раундах переговорів у нормандської форматі.

Крім того, у представництві Президента України в АР Крим повідомили, що кримські полонені будуть включеними до наступного етапу звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією.

Жоден громадянин України, кримський татарин чи українець, не є забутим. Боротьба за кожного нашого громадянина триває. Спільними зусиллями звільнимо кожного та звільнимо Крим,

– наголосили у відомстві.

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Що відомо про підготовку до обміну полоненими

Про обмін полоненими у форматі "всіх на всіх" до Нового року український гарант Володимир Зеленський і господар Кремля Володимир Путін домовилися під час нормандського саміту 9 грудня.

Згодом на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську українська та російська сторони так і не змогли узгодити це питання. Кремль, зокрема, вимагав, аби Україна домовлялася з представниками окупованих територій. Натомість останні звинуватили Україну в тому, що вона начебто не погоджує механізм юридичної очистки на обмінюваних осіб, тобто зняття з них судимості. Не було також ясності щодо кількості осіб для обміну та не узгоджено списки.

Ще одна перешкода з’явилася 20 грудня, коли кілька десятків утримуваних, яких Київ планував передати у межах обміну бойовикам на Донбасі, попросили виключити їх зі списків.

23 грудня у Мінську Тристороння контактна група все ж домовилася про обмін полонених у форматі "всіх на всіх".

Скільки українців залишалося в полоні Росії до обміну 29 грудня / Інфографіка 24 каналу



