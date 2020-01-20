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      Освобожденные из плена дали показания на 14 уголовных дел против боевиков

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      Освобожденные из плена украинцы пожаловались Офису генпрокурора на пытки боевиков

      Офис генерального прокурора провел допросы украинцев, которые были освобождены из плена в рамках обмена 29 декабря 2019 года. По свидетельствам, которые предоставили освобожденные из плена, правоохранители открыли уголовные производства против пророссийских боевиков.

      Допросы проводили прокуроры департамента надзора по уголовным производствам по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, сообщает Офис генпрокурора.

      К слову: Мы запомним и не простим, – ветеран АТО о пытках в тюрьмах РФ

      Все уголовные производства касаются нарушения законов и обычаев войны. За это боевикам, причастным к этим преступлениям, грозит до 12 лет за решеткой.

      В своих показаниях освобожденные из плена пленники, в частности, жаловались на жестокое обращение с гражданским населением, пытки, применение физического насилия со стороны подконтрольных России боевиков.

      Обстоятельства всех преступлений и лица, их совершавшие, будут устанавливаться в объединенном уголовном производстве о российской вооруженной агрессии. В нем расследуются преступления российской власти и военных, а также подконтрольных России боевиков.

      Сейчас украинские правоохранители уже установили 160 мест, где боевики удерживали украинских пленных на оккупированной части Донбасса. Расследование в 14 новых уголовных производствах будет осуществлять Служба безопасности Украины.

      Что известно об обменах пленными в 2019 году

      • Первый при президенте Владимире Зеленском обмен с Россией по схеме 35 на 35 состоялся 7 сентября.
      • На Родину вернулись 24 военнопленные моряки, которые были захвачены у Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.
      • Обмен пленными между Украиной и боевиками на Донбассе произошел утром 29 декабря. Бывшие пленники Кремля и удерживаемые в тюрьмах боевиков на Донбассе прилетели в Киев.
      • На Родину вернулись 76 пленных. Среди освобожденных украинцев – 12 военных и писатель, журналист "Радио Свобода" Станислав Асеев.
      • Украина передала российской стороне 124 удерживаемых. Среди них и скандальные 5 экс-беркутовцев, которых в Украине судили по подозрению в расстрелах активистов Майдана в 2014 году.
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости России Война на Донбассе Обмен пленными Оккупированные территории Служба безопасности Украины Украинцы в плену РФ Пророссийские боевики
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