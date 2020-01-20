Освобожденные из плена дали показания на 14 уголовных дел против боевиков

Офис генерального прокурора провел допросы украинцев, которые были освобождены из плена в рамках обмена 29 декабря 2019 года. По свидетельствам, которые предоставили освобожденные из плена, правоохранители открыли уголовные производства против пророссийских боевиков.

Допросы проводили прокуроры департамента надзора по уголовным производствам по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, сообщает Офис генпрокурора.

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Все уголовные производства касаются нарушения законов и обычаев войны. За это боевикам, причастным к этим преступлениям, грозит до 12 лет за решеткой.

В своих показаниях освобожденные из плена пленники, в частности, жаловались на жестокое обращение с гражданским населением, пытки, применение физического насилия со стороны подконтрольных России боевиков.

Обстоятельства всех преступлений и лица, их совершавшие, будут устанавливаться в объединенном уголовном производстве о российской вооруженной агрессии. В нем расследуются преступления российской власти и военных, а также подконтрольных России боевиков.

Сейчас украинские правоохранители уже установили 160 мест, где боевики удерживали украинских пленных на оккупированной части Донбасса. Расследование в 14 новых уголовных производствах будет осуществлять Служба безопасности Украины.

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