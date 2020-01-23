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      Офис генпрокурора создал спецподразделение по преступлениям боевиков на Донбассе

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      Преступлениями боевиков на Донбассе займется отдельное подразделение прокуратуры / Фото из оккупационных "СМИ"

      Офис генпрокурора завершил формирование новых специальных управлений, которые будут заниматься расследованиями преступлений боевиков в условиях войны на Донбассе. Новые подразделения будут действовать на базе прокуратур в Луганской и Донецкой областях Украины.

      В состав новосозданных управлений вошли 60 прокуроров, а распорядился по их формирований лично Руслан Рябошапка, сообщает Офис генерального прокурора.

      К слову: Донецкие боевики воруют у гражданских авто на украинских номерах

      Чем будет заниматься новое подразделение прокуратуры

      Новые управления будут осуществлять процессуальное руководство и контролировать расследование преступлений пророссийских боевиков или российских военных на Донбассе против:

      • нарушения основ национальной безопасности Украины;
      • безопасности граждан;
      • мира в Украине;
      • безопасности человечества и международного правопорядка;
      • неприкосновенности государственных границ Украины;
      • других преступлений, связанных с российской агрессией на Донбассе.

      Отмечается, что сейчас прокуратура осуществляет процессуальное руководство расследований таких преступлений уже в более 10 тысячах дел.

      Региональные подразделения также будут сотрудничать с общественными правозащитниками. Последние помогают документировать военные преступления, использовать открытые источники в работе, а также коммуницировать с пострадавшими и свидетелями преступлений.

      Интересно: Генерал Кривонос рассказал о вероятном наступлении России и силовом сценарии возвращения Донбасса

      Кроме того, спецподразделение будет координировать общую работу правоохранителей по противодействию военным преступлениям, совершенным пророссийскими боевиками.

      Что известно о преступлениях боевиков на Донбассе?Пророссийские боевики в течение всей войны на Донбассе еще с 2014 года не чураются военных преступлений. Бояться им нечего, поскольку в квазиобразованиях на Востоке Украины до завершения войны они буквально являются "царями и богами".

      В частности, боевики могут беспрепятственно отбирать имущество у гражданских, прибегать к пыткам военнопленных, а случаи казней украинских военных, попавших в плен, не являются единичными.

      О преступлениях боевиков чаще всего рассказывают те, кто, разочаровавшись в бандформированиях, сдаются украинским правоохранителям, или же бывшие пленники, которые почувствовали все на себе. Например, освобожденные во время обмена 29 декабря украинцы рассказывали о пытках, физическом насилии и бесчеловечном обращении.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Офис генпрокурора Оккупированные территории Война на Донбассе Пророссийские боевики Руслан Рябошапка
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