Офис генпрокурора создал спецподразделение по преступлениям боевиков на Донбассе
Офис генпрокурора завершил формирование новых специальных управлений, которые будут заниматься расследованиями преступлений боевиков в условиях войны на Донбассе. Новые подразделения будут действовать на базе прокуратур в Луганской и Донецкой областях Украины.
В состав новосозданных управлений вошли 60 прокуроров, а распорядился по их формирований лично Руслан Рябошапка, сообщает Офис генерального прокурора.
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Чем будет заниматься новое подразделение прокуратуры
Новые управления будут осуществлять процессуальное руководство и контролировать расследование преступлений пророссийских боевиков или российских военных на Донбассе против:
- нарушения основ национальной безопасности Украины;
- безопасности граждан;
- мира в Украине;
- безопасности человечества и международного правопорядка;
- неприкосновенности государственных границ Украины;
- других преступлений, связанных с российской агрессией на Донбассе.
Отмечается, что сейчас прокуратура осуществляет процессуальное руководство расследований таких преступлений уже в более 10 тысячах дел.
Региональные подразделения также будут сотрудничать с общественными правозащитниками. Последние помогают документировать военные преступления, использовать открытые источники в работе, а также коммуницировать с пострадавшими и свидетелями преступлений.
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Кроме того, спецподразделение будет координировать общую работу правоохранителей по противодействию военным преступлениям, совершенным пророссийскими боевиками.
Что известно о преступлениях боевиков на Донбассе?Пророссийские боевики в течение всей войны на Донбассе еще с 2014 года не чураются военных преступлений. Бояться им нечего, поскольку в квазиобразованиях на Востоке Украины до завершения войны они буквально являются "царями и богами".
В частности, боевики могут беспрепятственно отбирать имущество у гражданских, прибегать к пыткам военнопленных, а случаи казней украинских военных, попавших в плен, не являются единичными.
О преступлениях боевиков чаще всего рассказывают те, кто, разочаровавшись в бандформированиях, сдаются украинским правоохранителям, или же бывшие пленники, которые почувствовали все на себе. Например, освобожденные во время обмена 29 декабря украинцы рассказывали о пытках, физическом насилии и бесчеловечном обращении.