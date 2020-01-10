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      Донецкие боевики воруют у гражданских авто на украинских номерах

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      За 7 дней боевики "конфисковали" у гражданских 7 машин / donetsk.kp.ru

      Пророссийские боевики на оккупированной части Донецкой области начали отбирать у гражданских автомобили на украинской регистрации. Таким образом людей наказывают за то, что они не "перерегистрировали" свои транспортные средства.

      О так называемой "перерегистрации" донецкие и луганские боевики заявляли еще раньше. Таким образом они хотели заменить на непризнанные нигде в мире собственные "номерные знаки" автомобили на всей захваченной части Донбасса, сообщает Восточная правозащитная группа.

      К слову: Перевозчик из Алчевска за деньги оформлял боевикам социальные выплаты от Украины

      Для тех водителей, которые отказывались проходить "перерегистрацию" и получать "номера", были разработаны штрафные санкции, среди которых и конфискация автомобиля.

      Как известно правозащитникам, только за первую неделю 2020 года боевики "конфисковали" уже 7 автомобилей, которые ездили оккупированными территориями на настоящих номерных знаках.

      В то же время луганские боевики отложили свои штрафы до конца февраля 2020 года.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Оккупированные территории Пророссийские боевики Авто Новости Донецка Новости Луганска
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