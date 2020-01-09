Перевозчик из Алчевска за деньги оформлял боевикам социальные выплаты от Украины

Контрразведка Службы безопасности Украины установила, что луганские боевики заставляют частных перевозчиков собирать для них информацию. В частности, через перевозчика из Алчевска была организована нелегальная схема "заочного" оформления социальных выплат жителей оккупированных территорий.

Боевиков больше всего интересуют именно люди, которые получают социальные выплаты и посещают государственные учреждения на подконтрольной украинской власти территории, сообщает СБУ.

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Таких перевозчиков пророссийские боевики оценивают как потенциальных агентов и диверсантов. Их заставляют передавать информацию о своих клиентах и ​​коллегах.

Через предпринимателя из Алчевска был организован канал оформления социальных выплат для жителей оккупированного Донбасса, которые оттуда не выезжают. Со своих "клиентов" дельцы собирали деньги за осуществление "сложной и дорогой" процедуры.

Во время осмотра транспортного средства сотрудники СБУ обнаружили более 150 документов жителей временно оккупированной территории, среди которых свидетельства о наследстве, смерти, нотариальные доверенности, трудовые книжки, которые необходимы для "заочного" оформления выплат. Среди клиентов были и боевики.

Сейчас следователи прорабатывают версию о том, что к схеме нелегального оформления документов могут быть причастны должностные лица украинских государственных учреждений.