Корректировал артиллерийские обстрелы ВСУ: суд отправил боевика в тюрьму на 5 лет

Славянский городской районный суд отправил в тюрьму на 5 лет боевика так называемой "ДНР". Он причастен к захвату админзданий в Славянске в апреле 2014 года.

В апреле 2014 года боевики освободили жителя Шахтерска из тюрьмы в обмен на присоединение к рядам террористов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Важно: Скольких осудили за госизмену и терроризм в 2019: результаты работы контрразведки

В составе группировки боевиков он принимал активное участие в захвате административных зданий Славянска и боевых действиях против сил АТО. В частности, мужчина корректировал артиллерийские обстрелы украинских подразделений.

Также в СБУ отметили, что мужчина причастен к переправке военной техники, оружия и боеприпасов из России на временно неподконтрольную территорию Донбасса.

В августе 2019 года сотрудники СБУ задержали мужчину в Запорожской области, куда он приехал к своим родственникам и скрывался в них.

Отметим, что в 2019 году к различным срокам и видам наказания осудили 90 человек за преступления против основ национальной и общественной безопасности. Из них 24 – за государственную измену, 35 – за террористическую деятельность.

Среди них:

государственная измена – 7 ;

; посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины – 4 ;

; террористическая и диверсионная деятельность – 54.



Осужденные за государственную измену и терроризм/ Источник: ssu.gov.ua

В контрразведке отмечают, что также удалось предупредить теракты в разных городах Украины. Кроме того, продолжается следствие по ряду других разоблаченных агентов спецслужб РФ и квазиреспублик.