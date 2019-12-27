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      Скольких осудили за госизмену и терроризм в 2019: результаты работы контрразведки

      44 Читати новину українською
      / Пресс-служба СБУ

      В 2019 году к различным срокам и видам наказания приговорили 90 человек за преступления против основ национальной и общественной безопасности. Из них 24 – за государственную измену, 35 – за террористическую деятельность.

      В общем по материалам контрразведки Службы безопасности в 2019 году начали 239 уголовных производств. Об этом свидетельствуют итоги работы Департамента контрразведки, пишет пресс-служба СБУ.

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      Среди них:

      • государственная измена – 7;
      • посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины – 4;
      • террористическая и диверсионная деятельность – 54.

      Засуджені за державну зраду та тероризм
      Осужденные за государственную измену и терроризм / Источник: ssu.gov.ua

      В контрразведке отмечают, что также удалось предотвратить теракты в различных городах Украины. Кроме того, продолжается следствие по ряду других разоблаченных агентов спецслужб РФ и квазиреспублик.

      Разоблаченные шпионы

      СБУ продолжает разоблачать также шпионов, работающих под прикрытием дипломатических представительств. Так, персонами нон грата в Украине стали 6 человек.

      Защита военно-экономического и оборонного потенциала

      В департаменте отмечают, что это важное направление работы контрразведки.

      За прошлый год в пределах контрразведывательного обеспечения военно-технического сотрудничества и экспортного контроля начато 51 уголовное производство, 22 человека осуждены за нарушение правил осуществления международных передач,
      – говорится в сообщении.

      Кроме того, предупредили незаконный вывоз товаров военного и двойного назначения на более чем 50 миллионов гривен.

      Результати роботи контррозвідки СБУ у 2019 році
      Военно-техническое сотрудничество / Источник: ssu.gov.ua

      Коррупция

      СБУ обнаружила и блокировала коррупционные злоупотребления в сфере военно-технического сотрудничества на общую сумму более 110 миллионов долларов.

      "Благодаря деятельности контрразведки недопущено присвоение почти 750 миллионов гривен при выполнении государственного оборонного заказа", – сообщают в отчете.

      Всего в 2019 году СБУ инициировала проведение 32 проверок предпринимателей, нарушивших законодательство в этой сфере.

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      Результати контррозвідки у 2019 році Коррупция в военно-технической сфере / Источник: ssu.gov.ua

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Расследования СБУ
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