Скольких осудили за госизмену и терроризм в 2019: результаты работы контрразведки
В 2019 году к различным срокам и видам наказания приговорили 90 человек за преступления против основ национальной и общественной безопасности. Из них 24 – за государственную измену, 35 – за террористическую деятельность.
В общем по материалам контрразведки Службы безопасности в 2019 году начали 239 уголовных производств. Об этом свидетельствуют итоги работы Департамента контрразведки, пишет пресс-служба СБУ.
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Среди них:
- государственная измена – 7;
- посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины – 4;
- террористическая и диверсионная деятельность – 54.
Осужденные за государственную измену и терроризм / Источник: ssu.gov.ua
В контрразведке отмечают, что также удалось предотвратить теракты в различных городах Украины. Кроме того, продолжается следствие по ряду других разоблаченных агентов спецслужб РФ и квазиреспублик.
Разоблаченные шпионы
СБУ продолжает разоблачать также шпионов, работающих под прикрытием дипломатических представительств. Так, персонами нон грата в Украине стали 6 человек.
Защита военно-экономического и оборонного потенциала
В департаменте отмечают, что это важное направление работы контрразведки.
За прошлый год в пределах контрразведывательного обеспечения военно-технического сотрудничества и экспортного контроля начато 51 уголовное производство, 22 человека осуждены за нарушение правил осуществления международных передач,
– говорится в сообщении.
Кроме того, предупредили незаконный вывоз товаров военного и двойного назначения на более чем 50 миллионов гривен.
Военно-техническое сотрудничество / Источник: ssu.gov.ua
Коррупция
СБУ обнаружила и блокировала коррупционные злоупотребления в сфере военно-технического сотрудничества на общую сумму более 110 миллионов долларов.
"Благодаря деятельности контрразведки недопущено присвоение почти 750 миллионов гривен при выполнении государственного оборонного заказа", – сообщают в отчете.
Всего в 2019 году СБУ инициировала проведение 32 проверок предпринимателей, нарушивших законодательство в этой сфере.
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Коррупция в военно-технической сфере / Источник: ssu.gov.ua