Скольких осудили за госизмену и терроризм в 2019: результаты работы контрразведки

В 2019 году к различным срокам и видам наказания приговорили 90 человек за преступления против основ национальной и общественной безопасности. Из них 24 – за государственную измену, 35 – за террористическую деятельность.

В общем по материалам контрразведки Службы безопасности в 2019 году начали 239 уголовных производств. Об этом свидетельствуют итоги работы Департамента контрразведки, пишет пресс-служба СБУ.

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Среди них:

государственная измена – 7 ;

; посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины – 4 ;

; террористическая и диверсионная деятельность – 54.



Осужденные за государственную измену и терроризм / Источник: ssu.gov.ua

В контрразведке отмечают, что также удалось предотвратить теракты в различных городах Украины. Кроме того, продолжается следствие по ряду других разоблаченных агентов спецслужб РФ и квазиреспублик.

Разоблаченные шпионы

СБУ продолжает разоблачать также шпионов, работающих под прикрытием дипломатических представительств. Так, персонами нон грата в Украине стали 6 человек.

Защита военно-экономического и оборонного потенциала

В департаменте отмечают, что это важное направление работы контрразведки.

За прошлый год в пределах контрразведывательного обеспечения военно-технического сотрудничества и экспортного контроля начато 51 уголовное производство, 22 человека осуждены за нарушение правил осуществления международных передач,

– говорится в сообщении.

Кроме того, предупредили незаконный вывоз товаров военного и двойного назначения на более чем 50 миллионов гривен.



Военно-техническое сотрудничество / Источник: ssu.gov.ua

Коррупция

СБУ обнаружила и блокировала коррупционные злоупотребления в сфере военно-технического сотрудничества на общую сумму более 110 миллионов долларов.

"Благодаря деятельности контрразведки недопущено присвоение почти 750 миллионов гривен при выполнении государственного оборонного заказа", – сообщают в отчете.

Всего в 2019 году СБУ инициировала проведение 32 проверок предпринимателей, нарушивших законодательство в этой сфере.

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Коррупция в военно-технической сфере / Источник: ssu.gov.ua