Скількох засудили за держзраду і тероризм у 2019: результати роботи контррозвідки

У 2019 році до різних термінів та видів покарання засудили 90 осіб за злочини проти основ національної та громадської безпеки. Із них 24 – за державну зраду, 35 – за терористичну діяльність.

Загалом за матеріалами контррозвідки Служби безпеки у 2019 році розпочали 239 кримінальних проваджень. Про це свідчать підсумки роботи Департаменту контррозвідки, пише пресслужба СБУ.

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Серед них:

державна зрада – 7 ;

; посягання на територіальну цілісність та недоторканність України – 4 ;

; терористична та диверсійна діяльність – 54.



Засуджені за державну зраду та тероризм/ Джерело: ssu.gov.ua

У контррозвідці наголошують, що також вдалося попередити теракти у різних містах України. Окрім того, триває слідство щодо низки інших викритих агентів спецслужб РФ та квазіреспублік.

Викриті шпигуни

СБУ продовжує викривати також шпигунів, які працюють під прикриттям дипломатичних представництв. Так, персонами нон грата в Україні стали 6 осіб.

Захист військово-економічного та оборонного потенціалу

У департаменті наголошують, що це важливий напрям роботи контррозвідки.

За минулий рік у межах контррозвідувального забезпечення військово-технічного співробітництва та експортного контролю розпочато 51 кримінальне провадження, 22 особи засуджено за порушення правил здійснення міжнародних передач,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, попередили незаконне вивезення товарів військового та подвійного призначення на понад 50 мільйонів гривень.



Військово-технічне співробітництво/ Джерело: ssu.gov.ua

Корупція

СБУ виявила та блокувала корупційні зловживання у сфері військово-технічного співробітництва на загальну суму понад 110 мільйонів доларів

"Завдяки діяльності контррозвідки недопущено привласнення майже 750 мільйонів гривень під час виконання державного оборонного замовлення", – повідомляють у звіті.

Загалом у 2019 році СБУ ініціювала проведення 32 перевірок щодо підприємців, які порушили законодавство у цій сфері.

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Корупція у військово-технічній сфері/ Джерело: ssu.gov.ua