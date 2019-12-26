Начальника відділу Міноборони спіймали на хабарі

Правоохоронці затримали начальника одного з відділів Міністерства оборони в Хмельницькій області за вимагання хабарів. Полковник організував схему отримання "відкатів".

Хабарі від комерсантів за нестворення штучних перешкод під час виконання договорів поставок газу для об’єктів Міноборони у Хмельницькому, пише пресслужба СБУ.

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Так, за хабар він також надавав "гарантії" для перемоги у тендерах на 2020 рік.

Що з'ясували в СБУ?

Співробітники СБУ задокументували факт отримання 80 тисяч гривень від директора фірми-підрядника.

Правоохоронці також зафіксували вимагання та одержання начальником відділу грошей від місцевого мешканця за "вирішення питання" про ухилення від призову на строкову військову службу. За 40 тисяч гривень він пообіцяв призовнику "вплинути" на посадовців одного з військкоматів області.

Під час обшуків за місцем роботи та проживання фігуранта справи правоохоронці вилучили частину хабаря та документацію, яка доводить здійснення оборудки,

– повідомляють у СБУ.

Полковнику оголосили про підозру, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу та відсторонення від посади.



Начальника одного з відділів Міноборони затримали на хабарі/ Джерело ssu.gov.ua