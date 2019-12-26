Начальника отдела Минобороны поймали на взятке

Правоохранители задержали начальника одного из отделов Министерства обороны в Хмельницкой области за вымогательство взяток. Полковник организовал схему получения "откатов".

Взятки он требовал от коммерсантов за несоздание искусственных препятствий во время выполнения договоров поставок газа для объектов Минобороны в Хмельницком, пишет пресс-служба СБУ.

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Так, за взятку он также давал "гарантии" для победы в тендерах на 2020 год.

Что выяснили в СБУ?

Сотрудники СБУ задокументировали факт получения 80 тысяч гривен от директора фирмы-подрядчика.

Правоохранители также зафиксировали вымогательства и получения начальником отдела денег от местного жителя за "решение вопроса" об уклонении от призыва на срочную военную службу. За 40 тысяч гривен он пообещал призывнику "повлиять" на должностных лиц одного из военкоматов области.

Во время обысков по месту работы и проживания фигуранта дела правоохранители изъяли часть взятки и документацию, которая доказывает осуществления сделки,

– сообщают в СБУ.

Полковнику объявили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности.



Начальника одного из отделов Минобороны задержали на взятке/ Источник ssu.gov.ua