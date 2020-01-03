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      Корегував артилерійські обстріли ЗСУ: суд відправив бойовика до в'язниці на 5 років

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      СБУ затримала бойовика на Запоріжжі / ssu.gov.ua

      Слов’янський міський районний суд відправив до в'язниці на 5 років бойовика так званої "ДНР". Він причетний до захоплення адмінбудівель у Слов'янську у квітні 2014 року.

      У квітні 2014 року бойовики звільнили жителя Шахтарська із в'язниці в обмін на приєднання до лав терористів. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

      Важливо: Скількох засудили за держзраду і тероризм у 2019: результати роботи контррозвідки

      У складі угруповання бойовиків він брав активну участь у захопленні адміністративних будівель Слов’янська та бойових діях проти сил АТО. Зокрема, чоловік корегував артилерійські обстріли українських підрозділів.

      Також в СБУ зазначили, що чоловік причетний до переправлення військової техніки, зброї та боєприпасів із Росії на тимчасово непідконтрольну територію Донбасу.

      У серпні 2019 року співробітники СБУ затримали чоловіка у Запорізькій області, куди він приїхав до своїх родичів і переховувався у них.

      Відзначимо, що у 2019 році до різних термінів та видів покарання засудили 90 осіб за злочини проти основ національної та громадської безпеки. Із них 24 – за державну зраду, 35 – за терористичну діяльність.

      Серед них:

      • державна зрада – 7;
      • посягання на територіальну цілісність та недоторканність України – 4;
      • терористична та диверсійна діяльність – 54.


      Засуджені за державну зраду та тероризм/ Джерело: ssu.gov.ua

      У контррозвідці наголошують, що також вдалося попередити теракти у різних містах України. Окрім того, триває слідство щодо низки інших викритих агентів спецслужб РФ та квазіреспублік.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики СБУ Проросійські бойовики Слов'янськ Окуповані території
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