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      Перевізник з Алчевська за гроші оформляв бойовикам соціальні виплати від України

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      СБУ вилучила у перевізника 150 документів мешканців окупованих територій / фото: Служба безпеки

      Контррозвідка Служби безпеки України встановила, що луганські бойовики змушують приватних перевізників збирати для них інформацію. Зокрема, через перевізника з Алчевська було організовано нелегальну схему "заочного" оформлення соціальних виплат мешканців окупованих територій.

      Бойовиків найбільше цікавлять саме люди, які отримують соціальні виплати та відвідують державні установи на підконтрольній українській владі території, повідомляє СБУ.

      До слова: Корегував артилерійські обстріли ЗСУ: суд відправив бойовика до в'язниці на 5 років

      Таких перевізників проросійські бойовики оцінюють як потенційних агентів та диверсантів. Їх змушують передавати інформацію про своїх клієнтів та колег.

      Через підприємця з Алчевська було організовано канал оформлення соціальних виплат для мешканців окупованого Донбасу, які звідти не виїздять. Зі своїх "клієнтів" ділки збирали гроші за здійснення "складної та дорогої" процедури.

      Під час огляду транспортного засобу співробітники СБУ виявили понад 150 документів мешканців тимчасово окупованої території, серед яких свідоцтва про спадщину, смерть, нотаріальні довіреності, трудові книжки, які необхідні для "заочного" оформлення виплат. Серед клієнтів були і бойовики.

      Зараз слідчі опрацьовують версію про те, що до схеми нелегально оформлення документів можуть бути причетними посадовці українських державних установ.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України СБУ Служба безпеки України Окуповані території Проросійські бойовики
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